Son Dakika │Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ankara'da, sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye binalarında arama ve inceleme çalışmaları başlatılırken, soruşturma kapsamında belediye personeli ile bazı yöneticiler dahil 36 kişi için gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından 27 şüpheli gözaltına alındı. Sonraki saatlerde gözaltı sayısı 29'a çıktı.

Hakkında gözaltı kararı olanlardan Hüseyin Can Güner ise adresinde değildi. Bu nedenle gözaltına alınamamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şu şekilde:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27’si gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

"BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE ANKARA'DA OLACAĞIM"

Operasyon sırasında Ankara dışında olan Güner yaptığı açıklamada "Birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağım, bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim" dedi.