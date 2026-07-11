Şafak baskınında belediyenin hukukçusuna bile izin yok

Türkiye bu sabaha da CHP'li bir belediyeye yapılan baskın ile uyandı. Bir süredir iktidar medyasının hedefinde olan Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyonda savcılık açıklamasına göre aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 27 isim gözaltına alındı.

BİNAYA BELEDİYENİN HUKUKÇUSUNU ALMADILAR

Operasyona tepkiler sürerken Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Çetin, operasyonun ardından açıklama yaptı. Soruşturmanın yürütülüş biçimine tepki gösteren Çetin, belediyede yapılan aramalarda hukuk biriminin sürece dahil edilmediğini ve alınan dijital materyallerin kopyalarının kendilerine verilmediğini söyledi.

Çetin, "Sabahın 4'ünde, 5'inde bu arkadaşları evlerinden almak başka bir zihnin ürünü diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çetin, saat 04.45 sıralarında belediyeye yönelik operasyon başlatıldığını, belediye çevresinin polis bariyerleriyle kapatıldığını söyledi. Savcılık incelemesi sırasında belediyenin hukuk işleri müdürlüğünün sürece dahil edilmediğini ifade eden Çetin, avukatların inceleme sırasında heyette yer alma talebinin de kabul edilmediğini kaydetti.

Operasyon sırasında yalnızca dört belediye güvenlik görevlisinin polis ve savcılara odaların yerlerini göstermek üzere eşlik ettiğini aktaran Çetin, "Tutulan tutanaklara arkadaşlarımızın attığı imzaların kopyasını dahi tarafımıza vermediler. Alınan bilgisayarların, dijital verilerin ve dosyaların bir kopyası da tarafımıza teslim edilmedi" dedi.

MURAT EMİR: SİYASİDİR

CHP'li Murat Emir, yapılan şafak operasyonuna tepki gösterip bunun siyasi bir operasyon olduğunu şu ifadeler ile belirtti:

İstanbul gibi Ankara’daki değişikliğin ne anlama geldiğini bugün çok net gördük!

Troller eliyle oluşturulan algı sonrasında gelen şafak baskını, hukuki bir süreç değil; Çankaya Belediyemize ve başarılı Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner’e yönelik siyasi bir operasyondur.

Bu hukuksuzluğa, bu zorbalığa asla boyun eğmeyeceğiz!