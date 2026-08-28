Son Dakika | Basılmayan İmamoğlu kitabına yasak geldi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mahkemede yapamadığı savunmasını kitaplaştırmak istediğini ancak eser henüz basılmadan durdurma ve toplatma kararı alındığını açıkladı. İmamoğlu'nun kitabının isminin de "Millet Şahidimdir" olduğu öğrenildi.

Yasak kararının belgesi

YENİ Parti Lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun mahkemede yapmasına izin verilmediğini söylediği savunmasını kitaplaştırdığını açıkladı. Özel, kitabın basımının durdurulduğunu ve hakkında toplatma kararı verildiğini söyledi.

Kocaeli’de konuşan Özel, "Savunmasını yazdığı kitabın toplatılmasına karar verildi" dedi.

İmamoğlu, "Engellenen savunmamı anlatacağım" diyerek kitabı yazmıştı.

SAVUNMA İÇİN 6 SAAT VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

İmamoğlu’nun savunma hakkının kısıtlandığını savunan Özel, mahkeme sürecine ilişkin şunları söyledi:

"1,5 yıldır sabırla beklediği Silivri zindanlarında hakim karşısında. Biliyorsunuz mahkeme görüldü, ara verdi. Herkesi dinledi Ekrem Başkan. 'Savunmanı en son gün, en sonda sen de' dediler. 'Savunma hakkı kısıtlanmaz' dediler. Sonra bir tarih koydular. '9 Temmuz'da bitireceğiz' deyip 6 saatte 'Sen ve bütün avukatların savunmanı yap bitir' dediler."

Özel, duruşmanın 9 Temmuz’dan 18 Ağustos’a ertelendiğini ancak İmamoğlu’na bu tarihte de hemen söz verilmediğini belirtti. Kitaba ilişkin öğrendiği bilgiyi ise şöyle aktardı:

"bugün bir şey öğrendim ki, onun için bunu burada ifade etmek durumundayım: Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ablam da 'Helal olsun' diyor ama o kitaba toplatma kararı aldılar, basımını durdurma kararı aldılar."

ERDOĞAN'A DURUŞMALAR İÇİN CANLI YAYIN ÇAĞRISI

Özel, İmamoğlu’nun yargılandığı davanın canlı yayımlanması çağrısında bulunarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a seslendi:

"Buradan muhatabım, muhatabım o Adalet Bakanı değil, onu atayan Erdoğan'a söylüyorum! Bu Adalet Bakanının büyüklüğü varsa, senin geçmişte söylediğin sözün büyüklüğü varsa hodri meydan! Canlı yayınlayın mahkemeyi! Sözünden dönen namerttir!"

İddiaların kamuoyunda uzun süre tartışıldığını ancak büyük bölümünün iddianamede yer almadığını savunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"1,5 yıl televizyonlarda ne konuşulduysa yalan çıktı. Hemen hemen hiçbiri iddianamede çıkmadı. Çıkan her şeyin cevabı var ama hem savunma yapmasına izin vermiyorlar hem kitabı toplatıyorlar, bir de çıkmış oradan diyor ki: 'Acaba hâlâ canlı yayın istiyor mu?' İstemeyen namert! Buna engel olan da namerttir, namerttir, namerttir!"

MECLİS’E ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Özel, duruşmaların canlı yayımlanabilmesi için Meclis’in acilen toplanmasını istedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin düzenlemenin de aynı toplantıda ele alınmasını öneren Özel, şöyle konuştu:

"İki kanun, iki, iki kanun! Birincisi: Şehit ailelerinin ve gazilerin hak ettiklerini hep beraber verelim. İki: Canlı yayını hemen derhal kanunlaştıralım! Millet görsün! Millet görsün kim yalancı, kim iftiracı, kim bu milletin malına mülküne, beytülmale el uzatmamış, kim dürüst görsün!"