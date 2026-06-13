Son Dakika | Açlık grevindeki madenciler kendilerini yeraltına kapattı! "Nerede aç kaldıysak orada yok olalım"

Edirne’de Kiremitçiler Grubu’na ait Özşen Madencilik’te çalışan maden işçilerinin direnişi 25’inci gününde yeni bir aşamaya taşındı.

Ücretlerini, mesai alacaklarını ve tazminatlarını alamadıklarını belirten işçiler, kendilerini yer altına kapatarak açlık grevine başladı.

Bağımsız Maden İş Sendikası, "Özşen maden işçileri direnişin 25. gününde kendilerini yeraltına kapatarak açlık grevine başladı. "Haklarımız verilinceye kadar çıkmıyoruz." Ya saygın bir uzlaşı ya da tavizsiz direniş!" açıklaması yaptı.

"HİÇ KİMSE BİZİ DIŞARI ÇIKARMAK İÇİN ÇABALAMASIN"

Yeraltında konuşan işçiler ise şunları söyledi:

“İyi günler, bugün direnişimizin 25. günündeyiz. 24 gündür yer üstünde sesimizi duyurmak için her yola başvurduk. Hiçbir şekilde, hiçbir yerden anlaşma ya da herhangi bir gelişme olmadı. Biz bugün itibarıyla yer altında arkadaşlarla beraber açlık grevine başladık. Hiç kimse bizi dışarı çıkarmak için çabalamasın, biz bu davamızda kararlıyız. Yer üstünden...”

Özşen madencileri adına yapılan açıklamada, işçilerin 25 gündür seslerini duyurmaya çalıştığı ancak herhangi bir çözüm üretilmediği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Edirne programına giderek taleplerini iletmek isteyen işçilerin jandarma tarafından engellendiği hatırlatıldı.

Madenci, yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bugün buradan tüm Türkiye'ye bunu söyleriz; buna sebep olanlar bugün madencilerin içerideki hayatlarından ya da can güvenliklerinden sorumlu olan kişilerdir.”

Açıklamada, işçilerin artık başka bir yol bırakılmadığı için kendilerini yer altına kapattığı ifade edildi.

"YOKTAN CAN ÇIKAR"

Madenci, “Yoktan ne çıkar?” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

“'Yoktan ne çıkar?' dedik, 'can çıkar' dedik. En sonunda bu madende bu işçilerin hepsini kapatsınlar, üzerine birer toprak atsınlar, desinler ki 'Siz çalışırken bize faydalıydınız, ölürken de faydalı değilsiniz' desinler. Nerede aç kaldıysak orada yok olalım diyoruz.”

Madenciler, işletme sahibi Bekir Kiremitçi’ye, yetkililere, vali ve kaymakama da çağrı yaptı.

Açıklamada, işçilerin haklarının verilmesi istendi.

Madenci, “İnsanların ekmeğinden tasarruf olmaz. İnsanların alın terinden tasarruf olmaz. İnsanların çoluğundan çocuğundan tasarruf olmaz. İnsanlar utancından evine gidemez hale geldi burada.” dedi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMELERİNE ENGEL OLDULAR

Özşen Madencilik işçileri, 12 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Edirne’deki Selimiye Camisi açılış programına katılmak istedi.

İşçiler, amaçlarının taleplerini doğrudan iletmek olduğunu söyledi. Ancak madencilerin önü jandarma tarafından kesildi.

İşçiler önce “GBT kontrolü” gerekçesiyle bekletildi. Ardından Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından Edirne’ye giriş yasağı tebliğ edildi.

Selimiye Camisi’ne doğru yürümek isteyen işçilere jandarma müdahale etti. Müdahale sırasında arbede yaşandı. 2 maden işçisi gözaltına alındı.

Madenciler, arkadaşlarını bırakmadı. İşçiler, gözaltına alınan arkadaşlarını “Yer altında bırakmadık, yer üstünde de bırakmayız” diyerek geri aldı.

EMEKÇİLERİN TALEPLERİ

Konkordato ilanının ardından ortada bırakıldıklarını belirten Özşen Madencilik işçileri, üç aydır ödenmeyen ücretlerini istiyor.

İşçiler ayrıca yaklaşık bir yıldır yatırılmayan mesai alacaklarının ödenmesini, emekli olan işçilerin tazminatlarının verilmesini, işten çıkarılanların geri alınmasını ve çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirilmesini talep ediyor.