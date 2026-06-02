Yolu kesilen madenci isyan etti! "Üç bakanlık holdinge söz geçiremiyor mu?"

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan işçilere üç bakanlığın garantörlüğünde verilen ödeme sözü tutulmadı, haklarını aramak için yola çıkan madencilerin önünü Ankara Emniyeti kesti. Baskıyla otobüsleri iptal edilen Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçiler, devlet kurumlarının vatandaş yerine bir holdingi koruduğunu belirterek tüm Türkiye'yi perşembe günü saat 12.00'de holding binası önünde toplanmaya çağırdı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde ödenmeyen ücret, fazla mesai ve tazminat alacakları için yeniden eylem kararı alan Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'ya yürüyüşü, polis barikatına takıldı. Beypazarı ve Ayaş'ta kolluk güçleri iki ayrı noktada geniş çaplı çevirme ve kimlik kontrolü yaparken, işçileri taşıyan araçlar tek tek durduruldu. Geceyi Beypazarı çıkışında yollarının kesildiği noktada geçiren madenciler, bugün sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolarla, "Gerekirse tünel kazarız, Ankara'ya yine varırız" ve "Hakkımızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz" diyerek eylemlerine devam ettiklerini duyurdu.

"FERMAN SABAHATTİN YILDIZ'IN, BİZ GEMİLERİ YAKTIK"

Madencilerin Ankara'ya ulaşması için Beypazarı Belediyesi tarafından 1 Haziran Pazartesi günü tahsis edilen üç otobüs, emniyetin şoförleri "Ceza keseceğiz" diyerek tehdit etmesi sonucu iptal ettirildi. Araçları üç kez iptal edilen Bağımsız Maden-İş Sendikası, yayımladığı videolarda açıklamasını yaptı. İşçiler ise "Gemileri yaktık, geri dönüş yok! Hakkı gasp edilen madenci Ankara'ya gitmesin diye önümüzü kestiler" ifadeleriyle engellemelere tepki gösterdi. Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da işçilerle Beypazarı Atatürk Parkı'nda bir araya gelerek, "Yolumuzu kesmeye çalışıyorlar ama biz bugün Ankara yoluna çıkacağız" dedi.

"SARI SENDİKAYA 10 MİLYON ÖDÜL VERİLDİ İŞÇİ BAYRAM YAPAMADI"

Alanda işçilere seslenen Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, işçilerin tazminatının IBAN hesaplarına yatırılmadığı bir ortamda, "Sarı ve katil sendika" olarak nitelendirdiği yapıya işveren tarafından 10 milyon TL aktarıldığını bildirdi. İşçilerden aidat alan bu sendikanın Kurban Bayramı'nda kurban dahi dağıtmadığını, ancak işverenden 10 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen miktarlarda ödüller aldığını ifade eden Çakır, "Kolumu kesebilirsiniz, bacağımı koparabilirsiniz ama dişimle giderim, bu işçinin hakkını almadan buradan Ankara'dan çıkmayacağım" şeklinde konuştu.

Doruk Maden işçisi Mustafa Çetinkaya, Kurban Bayramı'nı parasız geçirdiklerini belirterek, "Üç bakanlık garantörlüğü içinde verilen sözler ayın 15'ine kadar tutulacaktı ama tutulmadı. Çoluğumuza, çocuğumuza elbise alamadık. Biz bayram yapamadık" dedi.

İşçi Oğuzcan Türk ise Sebahattin Yıldız'ın bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tutmadığını, işçilerin dayanacak gücü ve sabrı kalmadığını ifade etti. Alanda sık sık "Dik dur eğilme, madenci seninle" ve "Geri dönüş yok" sloganları atıldı.

İÇİŞLERİ'NDEKİ GÖRÜŞMEDEN "PARAMIZ YOK" YANITI ÇIKTI

Krizin çözümü için İçişleri Bakanlığı'nda Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı temsilcileri ile şirket heyetinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Doruk Madencilik adına CEO'nun da bulunduğu dört kişilik bir heyet yer aldı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Genel Başkan Gökay Çakır, şirketin ödeme yapmamaya gerekçe olarak paralarının olmamasını gösterdiğini aktardı. Sendika olarak kararı işçilere bıraktıklarını belirten Çakır, "İşçi arkadaşlar ‘yürüyün' derse yürüyeceğiz. ‘Otobüse binelim' derlerse otobüse bineceğiz. ‘Biz burada duralım' derlerse burada yapacağız, ‘dağılalım' derlerse de dağılacağız" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HOLDİNG SİSTEMİ" VE BAKANLIKLARA TEPKİ

Alanda yapılan detaylı konuşmalarda, 2023 yılından bu yana verilen sözlerin tutulmadığı ve devletin işçiler yerine holdingleri koruduğu rakamlarla anlatıldı. 22 yılını yedi kat yerin altında madende, 7 yılını sendikal mücadelede geçiren işçi Mustafa Çetinkaya ile Sendika Uzmanı Başaran Aksu'nun beyanlarında sürecin geçmişine değinildi. İşçiler, 12 Nisan'da başlayan eylemlerde 8 gün boyunca yollarda yürüyerek Ankara'ya ulaşmış, 28 Nisan'da Enerji, Çalışma ve İçişleri Bakanlıklarının garantörlüğünde 15 Mayıs'a kadar tüm hakların ödeneceği sözünü almıştı. Sözlerin tutulmaması üzerine İçişleri Bakanlığı yetkilileri, sendika temsilcisini dün sabah saat 09.00'da tek başına çağırarak yeni bir toplantı yaptı. Şirket CEO'sunun bir gün önce "Yarısını yatırayım" teklifinde bulunduğunu, İçişleri Bakan Yardımcısının ise ödemeler için bir ay daha süre istediğini aktaran sendika yetkilileri, bu talebi reddettiklerini bildirdi.

Sistemi "Cumhurbaşkanlığı Holding Sistemi" olarak tanımlayan Başaran Aksu, "Devlet yurttaşına holdinglerin çıkarları için yalan söyledi" dedi. Turizm Bakanı'nın Türkiye'nin en büyük turizm şirketi ETS Tur'un sahibi, Sağlık Bakanı'nın ise en büyük hastane grubunun başkanı olduğunu hatırlatan Aksu, bakanlıkların patronları kollamak için çalıştığını vurguladı. Eylemlerde, Yıldızlar Holding'e 3 binin üzerinde ruhsat ve çok sayıda ihale verilmesine karşın işçilerin çocuklarının bayramının çalındığı belirtildi.

"HUKUK BİR KERE DE PATRONA İŞLESİN"

Türkiye genelinde 10 binin üzerinde işçinin ücretsiz izne çıkarıldığı, sadece son bir haftada sendikaya üye oldukları için Edirne'de 21, Kütahya'da 222 işçinin işten atıldığı bilgisi paylaşıldı. İşçiler ekonomik tabloyu şu sözlerle anlattı: Ülkede emekli 20 bin lira, asgari ücretli 28 bin lira alıyor ancak Anadolu'nun dört bir yanında işçi bu 28 bin lirayı bile tam alamıyor. Bankamatikten çektiği paranın 8 bin lirasını patrona elden geri teslim ediyor. Ev kiralarının 30-50 bin liralara çıktığı, kamu çalışanlarının 60-70 bin lira maaş aldığı bir ortamda kamu düzeni bırakılmadığı belirtildi.

Polis, kaymakam, vali, savcı ve emniyet müdürü gibi tüm kamu görevlilerinin patrona karşı adım attıklarında sürülme korkusu yaşadığı belirtilirken, "Bu ülkede kanun işçiye var, patrona yok. Suç işlenmesine rağmen tek bir patron tutuklanmıyor ama hak arayan işçinin karşısına bin tane polis dikiliyor" açıklaması yapıldı. 600 milletvekiline seslenen işçiler, "Eğer köle olmamızı istiyorsanız Meclis'ten bir kölelik yasası çıkarın. Biz de karnımızı doyurup şükredelim" diyerek muhalefetin de sessiz kalmasını eleştirdi.

PERŞEMBE SAAT 12.00 İÇİN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Siyasi partilerin sorunlara gözünü kapattığını belirten madenciler, perşembe günü saat 12.00'ye kadar süre tanıdı. Alacaklar ödenmediği takdirde, Elazığ maden işçileri de dahil olmak üzere Türkiye'deki 86 milyon vatandaşa, öğrencilere, çiftçilere ve tüm kurumlara Yıldızlar SSS Holding önünde toplanma çağrısı yapıldı. Bağımsız Maden-İş, "Bu kavga sadece kendi ücretlerimizin kavgası değil; yoksullaştırılan bütün halkın ortak kavgasıdır. O holdingi kuşatacağız. Ya devlet patronun yakasına yapışıp bu parayı ödeyecek ya da işçiler haklarını söke söke alacak. Bu düzen yıkılacak" sözleriyle eylemlerini sürdüreceklerini ilan etti.