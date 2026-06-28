Sencer Solakoğlu 'öldüren baskının' perde arkasını anlattı: Tek günahım AKP'nin karşısında olmak

CHP'de seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in gölge kabinesinde Tarım ve Orman Bakanlığı görevini üstlenen Sencer Solakoğlu'nun Bursa'daki çiftliğinde, geçtiğimiz günlerde sıkı denetimler uygulanmaya başlanmış ve bu denetimler esnasında bir hayvanın da ezilerek öldüğü öne sürülmüştü.

Solakoğlu Karacebey'de 2009'dan bu yana faaliyette olan çiftliğine yapılan 'ölümlü baskının' perde akrasını Halk TV YouTube'dan İrem Türkkan'a anlattı.

SOLAKOĞLU ÖLDÜREN BASKININ PERDE ARKASINI ANLATTI

Geçtiğimiz perşembe günü Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir ekibin Bursa Tarım İl Müdürlüğü'nün haberi olmadan çiftliğine geldiğini anlatan Solakoğlu, "Önce bir küpe taraması ve hayvanların varlığıyla küpelerin sayılarının birbirleriyle örtüşüp örtüşmediğini, işletmede doğru küpelerin olup olmadığını kontrol edeceklerdi. Ama tabii bunu yapış biçimleri çok çirkindi." dedi.

"'AÇIĞINIZI BULACAĞIZ' DİYEREK ÇALIŞANLARI TACİZ ETTİLER"

"Mesela bizim işletmemizde saman var, yangın çıkma ihtimali var; dolayısıyla sigara içilen bölgeler çok bellidir ve sınırlıdır." diyen CHP'li Solakoğlu, bakanlıktan gelen heyetin kurallara aldırış etmeyen bir tavır takındığını ve çalışanlarına sözlü tacizde bulunduğunu şöyle anlattı:

"Çiftlik kurallarına riayet etmeden 'Hani biz devletten geldik, ne istersek yaparız' modunda bir yaklaşım sergileniyor ve 'Bizim personelimiz değil, biz her şeyi kendimiz yapacağız' şekliyle girip işte küpeler önce okunmaya başlıyor."

Yapılan incelemelerde çiftliğinde herhangi bir eksikliğe rastlanmadığını belirten Solakoğlu, ertesi gün ekiplerin yeniden çiftliğine gelerek hayvanlarından kan aldığını şu sözlerle aktardı:

"Ama günün sonunda bakıldığı zaman hiçbir eksik bulunamıyor çünkü biz işimizi düzgün yapan bir işletmeyiz tabii ki de. Ve bu düzgün yapmanın akabinde de yetinmiyorlar, diğer işletmelerde küpe takibi yapıp giderlerken, bizde ertesi gün yine kapıya dayanıp bu sefer hayvanlardan kan numunesi alma istekleri olduğunu beyan ediyorlar. Biz buna da tamam diyoruz. Yani devlet yani gelip kan almak istiyorsa alabilir ki daha iki hafta öncesinden devlet zaten kan almıştı bu arada."

Yapılanlar ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı ile görüştüğünü ancak bakanın olanlardan haberi olmadığını söylediğini ifade eden Solakoğlu, "Bakan’ın bu olan bitenden hiç haberi yok çünkü kendisine lanse edilirken 'rutin kontrol yapıyoruz' diye lanse ediliyor. Ama iş sahaya geldiği zaman zaten kamera görüntüleri de var, tutanaklar da var; iş çok başka bir yerde." dedi.

"Yani burada şunu görüyoruz; bürokrasi aslında kendi iradesiyle ve kendi gördüğü hakla istediği şekilde zorbalık yapıp bir işletmeyi zora sokabildiği bir ülkede yaşamaya başladık ve ben böyle bir ülkede yaşamak istemiyorum." diyen Solakoğlu şöyle konuştu:

"Yani bizim bunu çok hızlı bir şekilde değiştirmemiz lazım. Kural, kaide, hukuk ve adaletin olduğu bir ülkede ancak iş yapılabilir. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bizim günahımız süt üretmek mi? Anlayamadık yani.

"TAM ANLAMIYLA BİR OPERASYON SÖZ KONUSU"

Söz konusu denetimlerin kendisi yurt dışındayken yapılmasına dikkat çeken Solakoğlu, çalını ile kendisi arasında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

"Çalışanlarımdan bir tanesi dün beni aradı ve dedi ki: 'Sencer Bey işletmelerimizden bir tanesine giderken benim midem bulanıyor giderken. Orada yaşadığım zorbalık, orada yaşadığımız tehditlerden kaynaklı gerçekten şu anda fiziksel olarak midem bulanıyor işletmeye giderken' diye beni arayıp telkinde bulundu. Yani gerçekten hani kelimelerle anlatması çok zor bir şey. Evet, onların suçuydu, %100 onların suçuydu ve problem de şu; hani hayvanın ne olduğunu bilmeyen, yani gıda laboratuvarından insanlar göndermişler. Hayvancılığı, büyükbaşın ne olduğunu bilmeyen insanlar buraya gönderilmiş ve yönlendirilmiş ve kendilerinin de geceleyin haberi olmuş gelecekleriyle ilgili. Yani tam anlamıyla bir operasyon söz konusu burada."

"BENİM GÜNAHIM AKP'NİN KARŞISINDA DURMAK"

Bakanlık denetimlerinin bölgedeki diğer çiftliklerde de yapıldığını belirten Solakoğlu, böyle bir muamelenin yalnızca kendisine uygulandığını vurguladı.

İktidarı eleştirdiği için kendisine böyle davranıldığını öne süren CHP'li Sencer Solakoğlu şöyle konuştu:

"Bakın benim günahım eleştirmek. Evet ben siyaseten AK Parti’nin tam karşısında duruyorum. Ben onların inandığı ve söylediği hiçbir şeye inanmıyorum ve asla da inanmayacağım. Ben Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerinin dışında asla düşünen hiçbir cenahın yanında olamam. Ve bununla beraber bu farklı görüşe sahip olabiliriz, burası demokrasi.

Biz nasıl onları görüşlerinden dolayı içeri almıyorsak onlar da bize böyle zorbalık yapamazlar. Ama ben işini yapan ve Türkiye’nin en örnek gösterilen bir çiftçisi olarak böyle bir zorbalığa maruz kaldığım zaman, hangi Türk gencinin siz gidip böyle bir şeye maruz kalmayacağından emin olup şirketine kayyum atanmayacağından emin olup köye gidip üretim yapmasını beklersiniz? Yani gerçekten absürt bir filmin içinde gibi hayatlar sürüyoruz ne yazık ki."