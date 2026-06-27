Bakanlık "ezilerek hayvan öldürüldü" iddiasını reddetti, Sencer Solakoğlu ateş püskürdü

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sencer Solakoğlu arasında bir hayvanın öldüğü çiftlik denetimi tartışması büyüdü. Solakoğlu’nun, Bursa’daki işletmesine yapılan denetimlerde bir hayvanın ezilerek öldüğü ve kendisine baskı yapıldığı yönündeki iddialarına Bakanlık’tan yanıt geldi. Bakanlık iddiaları reddederken, Solakoğlu da açıklamaya sert sözlerle karşılık verdi.

BAKANLIK İDDİALARI REDDETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bursa’da hayvancılık işletmesi bulunan Sencer Solakoğlu’nun çiftliğinde yapılan denetimlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Solakoğlu’nun “baskın” yapıldığı ve bir hayvanın ezilerek öldüğü yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, denetimlerin yalnızca Solakoğlu’nun işletmesine yönelik olmadığı belirtildi. Hastalıktan ari işletmelerde sertifikalandırma, devam testleri, hayvan hareketlerinin kontrolü ve bu statünün korunmasına ilişkin çalışmaların ülke genelinde sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'da faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinin sahibi tarafından ortaya atılan "Bakanlığımızın işletmeye 14 kişi ile baskın yaptığı, işletme sahibine bu şekilde baskı yapıldığı, bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu" şeklindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Hastalıktan ari işletmelerin sertifikalandırılması, devam testlerinin takibi, hayvan hareketlerinin kontrolü ve bu statünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik idari süreçler, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olup, ülke genelinde denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda bu yıl içinde şu ana kadar 35 ilde 88 arî işletmede, söz konusu faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Bursa'da yürütülen denetim ve kontrol çalışmaları da; söz konusu işletme sahibinin mesnetsiz iddialarındaki gibi tek bir işletmeye yönelik olmayıp, il genelindeki hastalıktan ari işletmeleri kapsamaktadır. Bursa'da da 31 arî işletmede bu çalışma yapılmıştır.

İşletmelerde yürütülen tüm çalışmalarda hayvanların güvenli şekilde kontrol altında tutulması ve zapturaptının sağlanması İşletme sahiplerinin sorumluluğundadır. Denetim ve kontrol faaliyetleri sırasında görevli personelimiz ise tüm biyogüvenlik tedbirlerine ve işletmelerin kendi işleyişleri kapsamında uyguladığı kurallara titizlikle riayet etmektedir.

Söz konusu işletmedeki hayvan kaybı, işletme personelinin hatasından kaynaklı olup, Bakanlığımız personelinin olayda hiç bir şekilde ihmali veya kusuru bulunmamaktadır.

Buna rağmen, tamamen siyasi düşüncelerle, gerçekleri saptırıp kamuoyunu yanıltan işletme sahibi hakkında hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu ifade ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SOLAKOĞLU’NDAN BAKANLIK’A SERT YANIT

Bakanlık’ın açıklamasının ardından Solakoğlu da sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Solakoğlu, denetimin rutin olmadığını savundu ve Bakanlık açıklamasındaki ifadeleri reddetti.

Solakoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Makam dedim saygı gösterdik ama hak etmiyorsunuz bu saygıyı. Düpedüz yalancısınız. Perşembe çiftliğime BASKIN yapıldı! Personelimin ahırlara girmesine izin vermediler. Biz yapacağız dendi! Biz kanı alacağız dediler. Bizim personelimize hiç bir müdahale yapmasına izin vermediler! Pis yalancılar sizi! Rutin falan değil! 2 gün önce tarım il müdürlüğünün aldığı kanı kabul etmeyip yine kan almaya çalıştılar! Bizden başka kimden kan aldınız?

Bakın, eksik bulacaklarından o kadar emindilerdi ki, bulamayınca bir kusur, kan alımları başladı! Allahtan şahitlerimiz var kendi personelinizin tutanakları var! Açıklamanız tümüyle yalan be yanlış!"

SOLAKOĞLU DÜN NE DEMİŞTİ?

Solakoğlu, bir önceki paylaşımında çiftliğine iki gündür Bakanlık personelince denetim yapıldığını, tüm hayvanlardan kan alındığını ve bu süreçte bir hayvanının ezilerek öldüğünü ileri sürmüştü.

Solakoğlu, kendisinin CHP’nin seçilmiş başkanının ekibinde “gölge tarım bakanı” olduğunu belirterek denetimlerin siyasi baskı amacı taşıdığını savunmuştu. Solakoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün bu hayvan benim işletmemde bakanlık personeli tarafından ezilerek ölmesine sebep verildi. Ben CHP nin seçilmiş başkanının ekibinin gölge tarım Bakanıyım. 20 yıla yakındır İşim çiftçilik ve hiç böyle bir olay olmadı. Değil ezilmesine sebep olmak bizim işletmede hayvana bağırmak yasak! İki gündür bakanlık personeli 14 Kişi ile çiftliğime baskın yaptılar ve tüm hayvanlarından kan alıyorlar.

Zaten her yıl yapılan bir şey ama iki personel ve bizim ekip ile. Tek gayeleri baskı yaparak eleştirilerimden vazgeçmemi sağlamak. İlk seçimde gelip o bakanlıkta Türkiye’nin gıda egemenliğini yeniden sağlayacağım ve bunu durduramayacaksınız bunu bilin!"