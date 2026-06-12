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Özgür Özel'den yeni mitinge davet: Yürüyelim arkadaşlar

CHP Lideri Özgür Özel, cumartesi günü Lüleburgaz'da düzenlenecek olan miting için yurttaşlara çağrı yaptı.

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Özgür Özel'den yeni mitinge davet: Yürüyelim arkadaşlar

Butlan kararının ardından mitinglerine ara vermeden devam eden CHP Lideri Özgür Özel, cumartesi günü saat 17.00'de Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yurttaşlarla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı tarih olan 23 Mart 2025'ten bu yana yüzden fazla miting düzenleyen Özel, yurttaşlara yarınki miting için çağrı yaptı.

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"PUSULA MİLLET, ROTA İKTİDAR"

Pusulanın 'millet', rotanın da 'iktidar' olduğunu vurgulayan seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Yürüyelim Arkadaşlar! Yarın Lüleburgaz meydanında, milletimizle birlikteyiz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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