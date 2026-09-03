Özgür Özel'den Melih Gökçek tutuklu yargılansın çağrısı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gökçek ailesi hakkında başlatılan soruşturmayı değerlendirdi. Soruşturmanın sonuçsuz bırakılabileceğini savunan Özel, muhalefet mensupları ile Melih Gökçek’e farklı muamele yapıldığını söyledi. Özel, "Herhangi bir CHP'linin böyle ifadeye çağrıldığını gördünüz mü? Madem bu devlet herkese eşit davranıyorsa ya Melih Bey'in de kapısına sabah 5'te 300 tane polisle gideceksin, alıp 4 gün, 4 gün tutacaksın, işine geldiği nöbetçi hakim olana kadar oyalayacaksın —üçüncü günse üçüncü gün, dördüncü günse dördüncü gün— hakim karşısına çıkarıp tutuklatacaksın. Melih Gökçek'i de bir tutuklu yargılayacaksın" dedi.

"KAYIKÇI KAVGASI OLUR"

Sözcü TV'ye konuşan Özgür Özel, sürecin gerçek bir soruşturmaya dönüşmeyeceğini ileri sürüp şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar benim tanıdığım kişiler. Hem AK Parti, hem Adalet Bakanlığı —yani Adalet Bakanı— hem de Gökçek ailesi. Vallahi burada ne olur biliyor musunuz? Burada kayıkçı kavgası olur. Burada ne olur biliyor musunuz? Mış gibi yaparlar. Ne olur biliyor musunuz? O dosyadan "Zaten soruşturulmuştu, bir şey yoktu" deyip üstünü kapatırlar."

96 YOLSUZLUK DOSYASINI HATIRLATTI

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Melih Gökçek dönemine ilişkin 96 dosyayı savcılığa göndermek istediğini belirtti. Dosyaların dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından engellendiğini öne süren Özel, şöyle konuştu:

"O dosyaların bir tanesinin bir yaprağı açılmadı. 96 Melih Gökçek dönemine ait satın alma, ihale, imar yolsuzluklarının bulunduğu dosyalar savcılığa bile intikal ettirilmeden Süleyman Soylu eliyle alınıp aldırılıp —Süleyman Soylu da kendi almaz, "Al" demişlerdir alır— üstüne oturulup Melih Gökçek hakkında bir tek soruşturma açılmasına izin verilmedi."

Gökçek ailesinin Almanya’daki mal varlığına ilişkin ulaştığı bilgilerin ardından kamuoyunda tepki oluştuğunu söyleyen Özel, soruşturmanın bunun üzerine başlatıldığını savundu:

"Şimdi ne oldu? Murat Ağırel gitmiş; Almanya'da tapusundan mapusundan Melih Gökçek'in işte çocuğunun, gelininin üzerine malikaneleri, bilmem neleri bulmuş, ortaya koymuş; toplumsal bir infial yükselince diyorlar ki: "Biz bu dosyadan soruşturma açıyoruz.""

"BU MU EŞİT ADALET"

Özel, muhalefet mensuplarının sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığını ancak Melih Gökçek’in randevuyla ifadeye çağrıldığını söyledi.

"Melih Gökçek'e: "Melih Bey, bir maniniz yoksa cuma günü öğleden sonra saat 4 gibi ifade vermeye çağırıyoruz sizi" diyorlar. Ya bu mu eşit adalet?"

Üsküdar Belediyesindeki oylama öncesinde üç belediye meclisi üyesinin oy kullanmalarını engellemek amacıyla gözaltına alındığını savunan Özel, İBB'ye yönelik bugünkü (3 Eylül) operasyonda da 30’dan fazla eve sabah erken saatlerde girildiğini belirtti.

"BİR TARAFTA ŞAFAK OPERASYONU DİĞER TARAFTA İFADEYE GELİR MİSİNİZ"

Özel, iki farklı uygulamaya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bir tarafa sabah 6 şafak operasyonu, bir tarafa akşamüstü 16'da "İfadeye gelir misiniz?" Herkes şüpheli sıfatıyla çağrılır."

GÖKÇEK İÇİN TUTUKLU YARGILAMA ÇAĞRISI

Herkese eşit davranılması gerektiğini vurgulayan Özel, Melih Gökçek’in de muhalefet mensuplarına uygulanan yöntemle gözaltına alınarak tutuklu yargılanması çağrısında bulundu:

"Yani bakın, herhangi bir CHP'linin böyle ifadeye çağrıldığını gördünüz mü? Madem bu devlet herkese eşit davranıyorsa ya Melih Bey'in de kapısına sabah 5'te 300 tane polisle gideceksin, alıp 4 gün, 4 gün tutacaksın, işine geldiği nöbetçi hakim olana kadar oyalayacaksın —üçüncü günse üçüncü gün, dördüncü günse dördüncü gün— hakim karşısına çıkarıp tutuklatacaksın. Melih Gökçek'i de bir tutuklu yargılayacaksın, ondan sonra çıkıp bana... Ya da benim arkadaşlarıma da Melih Gökçek'e yaptığın muameleyi yapacaksın."

Özel, Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetime ilişkin yaptığı 32 suç duyurusunun da incelenmediğini öne sürdü:

"İstanbul Büyükşehir'in bir önceki dönemi hakkında Ekrem İmamoğlu'nun 32 suç duyurusunun 32'sine de yine Süleyman Soylu el koymuştu. Nerede o dosyalar?"