Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun elini neden sıktığını açıkladı!

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’yla Cevdet Selvi’nin cenazesinde ve adli yıl açılışında tokalaşmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Özel, nezaket gereği el sıkıştığını ancak Kılıçdaroğlu’na tavrının net olduğunu belirtti. Özel, "Yoksa 80 yaşında adam gelmiş; otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım. Bu yani bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Yani doğru bir şey değil. Ama onun dışında benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış, kalmamış! Namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek" dedi.

YENİ Parti Lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir hafta içinde iki kez tokalaşmasına gelen eleştirilere yanıt verdi. Tokalaşmaların Cevdet Selvi’nin cenazesinde ve adli yıl açılışında gerçekleştiğini hatırlatan Özel, davranışının siyasi değil, insani olduğunu belirtti.

“CENAZEYE SİYASİ GERİLİM YANSITMAK SAYGISIZLIKTIR”

Cenaze töreninde Kılıçdaroğlu’nun uzattığı eli havada bırakmasının doğru olmayacağını ifade eden Özel, şöyle konuştu:

“Bir cenazede tokalaşmamak, benim yanımda eşini kaybetmiş ağlayan Cevdet Selvi'nin eşi ablamız orada dururken, o cenazeye bir siyasi gerilim yansıtmak cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Böyle bir şey olmaz. Yani ayrıca yani karşınızda birisi elini uzatmış, onun elini bir cenazede havada bırakmak benim asla kabul edebileceğim bir şey değil. Doğru da bir yaklaşım değil.”

“KEMAL BEY BANA DOĞRU GELDİ”

Adli yıl açılışındaki tokalaşmayı da anlatan Özel, salonda oturduğu sırada Kılıçdaroğlu’nun yanına geldiğini ve elini uzattığını söyledi:

“Adli yıl açılışında da ben gittim, 10 dakika kadar önceden gittim, oturuyorum. Kemal Bey de gelmiş, yerine geçerken beni gördü, bana doğru geldi. Şimdi bana doğru geliyor. Yani benden 30-35 yaş büyük bir 30 yaş büyük bir insan. Ondan sonra bana doğru geliyor, elini uzatmış. E sonuçta adli yıl açılışı, Türkiye'nin bütün protokolü orada.”

Tokalaşma sırasında çekilen fotoğraf üzerinden gülümsediği ve eğildiği yönünde yorumlar yapıldığını belirten Özel, “Hiç öyle gülümseyecek halim yok benim Kemal Bey'e ama, Özgür Özel gülümsedi mi, belki bir jest bir mimik açısından olabilir. Efendim eğildi mi? Ayağa kalkarkenki o bir anlık şey işte böyle hani...” dedi.

“BUTLANA MEŞRUİYET VERDİ” ELEŞTİRİSİNE TEPKİ

Özel, Kılıçdaroğlu’yla el sıkışmasının “mutlak butlan” tartışmalarına meşruiyet kazandırdığı yönündeki eleştirileri de reddetti:

“Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle, İsmet Paşa'nın asker kaçağı olduğunu iddia etmek aynı şeydir ya.”

Kendisine CHP’nin başında kalması karşılığında Ekrem İmamoğlu’na ve tutuklu belediye başkanlarına sahip çıkmaması yönünde teklifler yapıldığını söyleyen Özel, bunları reddettiğini söyledi:

“Bana açık açık: "Otobüsün üstünden in, Ankara'ya dön. Partinin başında paşa paşa otur, partinin başında kal." dediler. "Yani Ekrem'i unut, Ekrem'e sahip çıkma. Arkadaşlarına yapılan haksızlıklara sahip çıkma. Şehir şehir mitingler yapma. Bu iktidarı rahatsız etme." dediler. Ben bunu kabul etmedim, elimin tersiyle ittim.”

KURULTAY ŞARTINI ANLATTI

“Mutlak butlan” kararının ardından kendisine çeşitli teklifler iletildiğini belirten Özel, Kılıçdaroğlu’yla yalnızca bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Görüşmede kurultay şartını dile getirdiğini aktaran Özel, “Efendim bana 40 gün içinde kurultay kararı veriyorsanız, partiyi bir seçilmişe teslim edecekseniz sizinle konuşurum.” dediğini hatırlattı.

Özel, daha sonra kendisine “Grup Başkanı olarak kal. Sen Türkiye'yi gez, biz genel başkanlıkta kalalım. Seçime böyle gidelim.” teklifinin de iletildiğini savundu. Özel, bu öneriye verdiği yanıtın ise “Felaket olur, felaket.” olduğunu söyledi.

“GÖNÜL DÜNYAMDA YERİ KALMADI”

Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmasının siyasi bir anlam taşımadığını vurgulayan Özel, şunları söyledi:

“Yoksa 80 yaşında adam gelmiş; otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım. Bu yani bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Yani doğru bir şey değil.”

Kılıçdaroğlu’na yönelik kırgınlığının devam ettiğini belirten Özel, “Ama onun dışında benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış, kalmamış!” ifadelerini kullandı.

Sözcü TV'ye konuk olan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana yapılanı kolay affederim ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.”

AKP’YE “OYUN” SUÇLAMASI

CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu ve belediyelerin nüfusun yüzde 65’ini kapsadığını söyleyen Özel, “mutlak butlan” davasının siyasi bir planın parçası olduğunu savundu:

“Böyle bir dönemde AK Parti bir oyun kurguluyor. İşte bir siyasi kişiyi önce İstanbul Başsavcısı, sonra bakan yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırılıyor ve cumhuriyet tarihinde ilk kez Medeni Kanun davalarının görüleceği yerde gidip dava açıyorlar ve boşanma davası için konulmuş mutlak butlan kuralıyla, tamam mı, bir partiye bir muamele yapıyorlar ve bunu kabul edip seçilmediğin partinin başına geçiyorsun.”