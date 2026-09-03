Kılıçdaroğlu İzmir'de yalnız kaldı! Belediye Başkanları gelmedi... İzmirli yuhaladı butlancılar slogan attı

İzmir’de çeşitli programlara katılan Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP’li belediye başkanlarının büyük bölümü eşlik etmedi. Kılıçdaroğlu, Karşıyaka’daki gezisi sırasında bazı vatandaşların tepkisiyle de karşılaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de bir dizi ziyaret ve programa katıldı. Suat Taşer Sanat Merkezi’ndeki etkinlikte butlancılar Kılıçdaroğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

Programda en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri ise CHP’li belediye başkanlarının katılımı oldu. İzmir’deki belediye başkanlarının büyük bölümü etkinliğe gelmedi.

ALTI CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NU YALNIZ BIRAKTI

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı programda yer almadı.

İzmir’den programa belediye yönetimi adına katılan tek CHP'li isim, Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer oldu.

RESTORANDA PROTESTO EDİLDİ

Kılıçdaroğlu, Karşıyaka’daki gezisi sırasında bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Kent Balık Restoran’da bulunan vatandaşlardan bazıları, Kılıçdaroğlu’nu görünce yuhalamaya başladı.

Ayağa kalkıp tepki gösteren bir vatandaşa da müdahale edildiği görüldü. Herhangi bir arbede çıkmadı.