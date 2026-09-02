Özgür Özel İBB'nin AKP'ye geçme ihtimali hakkında ilk kez konuştu! Butlancıların ittifakına dikkat çekti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’deki butlan yönetimine bağlı bazı belediye meclis üyelerinin Etimesgut ve Menderes’te AKP ile hareket ettiğini söyledi. İBB’de de benzer bir tablonun ortaya çıkabileceği uyarısında bulunan Özel, “Etimesgut ve Menderes’te yaşananlar bir suçüstü halidir. Bu tablo İBB’ye de sıçramaz diyemeyiz. Olmaz dediğimiz her şey olduran bu anlayış için ‘İBB’nin AKP’ye geçmesini göze alamazlar’ diyemeyiz. Yapabilirler, onların hiçbir şeylerine kefil olamayız” dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararından seçim stratejisine, yeni anayasa tartışmalarından ekonomi programına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Özel; seçim stratejisi, muhalefetle ilişkiler, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç, yeni anayasa tartışmaları ve ekonomi programı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MAHKEME KARARINA KARŞI SİYASİ HAZIRLIK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP hakkında verdiği mutlak butlan kararını hukuka aykırı olarak nitelendiren Özel, “Hukuksuz bir karara yönelik hukuki hazırlık yapılamaz. Ama biz bu kararın geleceğini öngörerek siyasi hazırlığımızı yapmıştık” dedi.

Kararın ardından partinin dikine örgüt hiyerarşisini korumaya çalıştıklarını belirten Özel, süreci şöyle anlattı:

“İl başkanları, ilçe başkanları ve milletvekili grubu bizi mi tanıyacak, butlanla geleni mi tanıyacak diye baktık. Her bir aşamayı konuştuk ve tasarladık arkadaşlarımızla. Butlan ile gelen yönetimin gayrimeşru olacağını, asla muhatap kabul edilmemesi gerektiğini ve partinin dikine hiyerarşisinin korunması gerektiğini savunuyorduk. Aynen de böyle oldu. Neticede devlet gücünü kullanarak binadan zorla çıkartıldık. Ancak parti hiyerarşisini yüzde 97 oranında elimizde tuttuk.”

SEÇİLMİŞ YÖNETİME DESTEK VURGUSU

Özel, CHP Genel Merkezi’nden polis zoruyla çıkartılmalarının ardından Anıtkabir ve Güvenpark’ta toplanan kalabalığın seçilmiş yönetime sahip çıktığını söyledi.

Mutlak butlan yönetiminin CHP’ye yönelik yargı darbesi olarak nitelendirilen operasyona alet olduğunu savunan Özel, “Yurttaş kararı burada verdi. Kimin meşru olduğunu kimin meşru olmadığını gördü. Haksızlıktan medet uman taraftan yana değil, haklının yani bizim yanımızda durdu” diye konuştu.

YENİ PARTİ’NİN KURULUŞ SÜRECİNİ ANLATTI

Birgün'e konuşan Özel, mutlak butlan kararının ardından İzmir’den başlayarak 22 kente ulaşan ziyaretlerinde YENİ Parti’ye yönelik ilginin giderek arttığını belirtti. Partinin kuruluş sürecinin halkın talebiyle şekillendiğini kaydeden Özel, şunları söyledi:

“Kentlerde milletle birlikte yürüdük. Halkı dinledik ve bankın üstünde, küçük bir sehpanın üzerinde, portakal kasasının üzerinde konuşmalar yaptık. Beklentinin çok ötesinde kalabalıklar ve heyecan vardı gittiğimiz yerlerde. Biz yolumuzu ve yönümüzü halka sorduk. İlk günler kulağıma, ‘Partiyi bunlara bırakma’ diyenler çoğunluktaydı ancak zaman geçtikçe, ‘Buradan artık bir şey olmayacak, sen yola çık biz arkandayız’ demeye başladılar. Her şey kendiliğinden olgunlaştı.

‘Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız’ diyorduk, YENİ Parti’yi kurduk. İsmi ne olsun diye tartışmadık bile. YENİ Parti, halk tarafından teşvik edilen, bütçesi halk tarafından oluşturulan bir yapı oldu. Butlan yönetimine ve görev kabul edenlere tepkinin bu kadar üst düzeyde olacağını beklemiyordum. Kırgınlık, kızgınlık bekliyordum ama tepki bir süre sonra susturulamaz noktalara ulaştı. Yine de biz ısrarla tepkileri bir kontrol altında tutmaya çalıştık. Butlan yönetimi, tepkilerin zamanla soğuyacağını bekledi ama şimdi üç ay geçti, tepkiler halen aynı. Butlan yönetimince atanan il başkanlarının ilçelerin anahtarlarını verecek ilçe başkanı bulamadığı bir süreç yaşanıyor.”

CHP’YE DÖNÜŞ SORUSUNA YANIT VERDİ

Özel, “Yargıtay mutlak butlan kararını bozarsa CHP’ye döner misiniz?” sorusuna, YENİ Parti ile çıktıkları yolda yürümeye devam edecekleri yanıtını verdi:

“Mutlak butlan kararı, Türkiye'de görülmemiş bir hukuk skandalıydı. Bu kararın Adalet Bakanlığı'ndan adeta dikte ettirilen bir karar olduğunu daha önce anlattı. Aynı zamanda bu kararla ilgili CHP içinden birtakım işbirlikçilerin olduğunu da belirtti.

Çok siyasi, çok çalışılmış, Adalet Bakanlığı’na teslim edilmiş, Adalet Bakanlığı'ndan gönderilmiş bir kararla karşı karşıyayız. Bu kararı imzalayanların da savunamayacağı bir karar bu. Şimdi, hukukta büyük bir sökük var. Yargıtay'ın bu söküğü dikmesi gerekiyor. Eğer dikilmezse, kamu düzeni diye bir şey kalmayacak.

Türkiye'deki hukuk düzeni adına Yargıtay'ın ilgili dairesinin buna dur diyeceğini ümit ediyorum. Bu ümidim CHP'ye dönmeye dair değil. Biz yeni bir yola çıktık ve bu yeni yolda yürüyoruz. Ama CHP gibi bir partinin tüm işte varlıklarıyla kurumsallığıyla logosuyla işgal altında kalmasını, talana uğruyor olmasını ve tüm varlıklarının adeta yağmalanıyor olmasına yüreğim rast gelmiyor. Butlan yönetimi CHP’den uzaklaştırılmalı ve CHP sağlıklı bir yapıya ulaştırılmalı.”

ADAYLARI PARTİ ÜYELERİ BELİRLEYECEK

YENİ Parti’de üyelerin karar süreçlerine doğrudan katılacağı bir model oluşturacaklarını açıklayan Özel, Ekrem İmamoğlu’nun 15,5 milyon oyla CHP’nin cumhurbaşkanı adayı seçilmesini örnek gösterdi:

“CHP’nin üye sayısının yedi katı oy kullanıldı. Bir kere bu kazanımdan geri dönemezdik. İmamoğlu’nun adaylığı önündeki hukuki engeller kalkmazsa, aday değiştirmek durumunda kalırsak aynı güçte adayı aynı yöntemle belirlemek zorundayız.

Aynı şekilde ilçe ve il başkanımızı hatta genel başkanı da üye arkadaşlarımız seçecek. Bu model büyük heyecan uyandırdı. Bu konunun tüzüğümüze işlenmesi için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hem Siyasi Partiler Kanunu’nun gereğini yerine getireceğiz hem de üyeyi seçim süreçlerinde söz sahibi yapacağız. Bu model, inanılmaz derecede sahiplenildi ve kalıcılaşacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönem Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle tüm siyasi partilerin de uygulayacağı bir kazanıma dönüşeceğini düşünüyorum bu modelin.

İl ve ilçe başkanları ile genel başkanlık için birden fazla aday da olabilir. Kanun gereği elbette delegeler de olacak ama delegeler, bütün üyeler adına teknik zorunluluğu yerine getirecek. Bu aslında daha önce uygulanmış bir gelenek. Eskiden konferans yapılıyordu, bu bir ÖDP ve SOL Parti geleneği aslında.

Partinin finansman kısmı için de öyle düşünebiliriz. Aidatın bir aidiyete dönüştüğü, finansmanı sağlayan kişilerin sorumlu olduğu ve bu kişilere hesap verilmesi çok önemli. Aslında bu demokrasinin en önemli bir gereği.”

İMAMOĞLU ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Özel, “Ekrem İmamoğlu unutuluyor mu?” eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Tutuklu siyasetçilerin yalnız bırakılmadığını belirten Özel, “İmamoğlu’nu da diğer arkadaşlarımızı da uğradıkları hukuksuzluklara karşı ne sokakta ne meydanlarda ne de mahkemelerde geride bırakmadık” dedi.

İktidar medyasının ve CHP’deki mutlak butlan yönetiminin İBB davasına yönelik tutumunu eleştiren Özel, şöyle konuştu:

“Mehmet Murat Çalık’ı da İmamoğlu’nu da tutuklayan, yargılayan, iftiracılarla muhatap eden aynı düzen. Ama Çalık, ‘CHP'de kalacağım’ butlan yönetimi bambaşka bir tutuma geçiyor. Ortada büyük bir ilkesizlik var yani. İşte merkez medya olarak tabir edilen medyanın köşe yazarları 19 Mart'tan sonra iftiralarla ilgilenmişlerdi. Bu iftiraların iddianamede yer almamasını hiç görmediler. Birçok itirafçının helallik isteyip vazgeçmesini hiç görmediler.

Burada esas konuşulması gereken mevzu, Ekrem İmamoğlu'na savunma hakkı verilmedi. Savunmasını kitaplaştırdı, kitabına toplatma kararı verildi. Biz bunlarla ilgili mücadelemize devam ediyoruz.”

KONGRELERDE KAPSAYICI LİSTE TALİMATI

Partinin kongre süreci hakkında da bilgi veren Özel, kurucu kadroların mutlaka görev alacağını bildirdi. Parti yönetimlerine seçilecek isimlerle ilgili yedi sayfalık bir yönerge hazırlandığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“İl ve ilçelerde sadece bize oy veren kesimleri tatmin eden listeler yapılmaması konusunda arkadaşlarımızı uyardık. Esnafsız, işçilerin temsil edilmediği listeler olmamasını istedik, kapsayıcı olunmasını istedik. Bizim bulunduğumuz yer, merkezdir. Bu, partiyi soldan merkeze çekmek demek değildir. Bütün demokratlarla birlikte, tek adam rejimine karşı verilecek ortak mücadeleden söz ediyoruz. Tüm toplumsal muhalefetin adalet, eşitlik, özgürlük talebinde birleşeceği yeni bir merkez olarak tarif ediyoruz YENİ Parti’yi.

Partinin bulunduğu yerden daha sağa gitmesini değil ama partinin bulunduğu yeri güçlendirip bütün demokratları da birlikte mücadeleye davet etmesini istiyoruz. Önümüzdeki seçimlerde muhalefet ile muhalefetin yarışmayacağını umuyoruz. İlk seçimler, ‘Demokrasi mi yoksa otokrasi mi?’ seçimi olacak.

YENİ Parti büyümek istiyor. Bu yüzden bütün demokratlara kapısını açık tutuyor. YENİ Parti, kendisinin dışındaki muhalefet partilerini yok ya da hor görmüyor. Muhalefete patronluk etmek gibi bir derdimiz yok.”

Özel, YENİ Parti’nin anketlerde en az itiraz edilen ve ikinci tercih olarak en fazla işaretlenen parti olduğunu söyledi. Bu tablonun sandığa yansıması için kapsayıcı politikalar uygulayacaklarını belirten Özel, “Bu anlamda ilk sınavımız ilçe ve il başkanlıklarındaki seçimler olacak. Listelerimiz kapsayıcı olacak” dedi.

ÜYE SAYISI 18 GÜNDE 600 BİNİ GEÇTİ

YENİ Parti’nin üye sayısının 18 günde 600 bini aşmasını önemli bir başarı olarak değerlendiren Özel, partinin finansmanının üyeler tarafından sağlandığını belirtti:

“Ve yüz binlerce üyemiz aidat sorumluluğunu eksiksiz yerine getiriyor. Arkadaşlarımıza da söyledim. Ayaklarımızda hiçbir pranga yok. Bu partinin finansörü millet. Bu özgüvenle hareket edeceğiz”

CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNDEN TAVİZ YOK

Özel, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç ile Çerçeve Yasa konusundaki tutumlarını da açıkladı. Sürecin Cumhuriyet’in temel değerlerini tartışmaya açan bir noktaya taşınması halinde YENİ Parti’nin buna destek vermeyeceğini belirten Özel, şöyle devam etti:

“Cumhuriyeti tartışmaya açan hiçbir yerde yokuz. Tom Barack'tan acayip değerlendirmeler duyuyoruz. Cumhur İttifakı'nın çeşitli bileşenlerinden, sarayın çeşitli danışmanlarından duyuyoruz. Butlan sürecinin başında buna uygun şeyler duyduk. Türk, Kürt, Arap enternasyonalizmi gibi değerlendirmeler okuyoruz.

Biz Ortadoğu'da barışta varız. Kürtlerin Irak'ta, İran'da, Suriye'de ve Türkiye'de demokratik şekilde temsil edilmelerine ve huzur içinde yaşamalarına varız. Anayasa noktasında eşit yurttaşlık kavramının geliştirilmesinin ve demokratik bir Anayasa’nın arkasındayız. Yalnızca Kürtler için değil, Aleviler başta olmak üzere kendisini geride bırakılmış hisseden tüm kesimler için bunu isteriz.

YENİ Parti, Cumhuriyetin kurucu değerlerini tamamen sahipleniyor. Ne Laiklikten vazgeçeriz ne diğer ilkelerden… YENİ Parti’nin en yüksek hassasiyeti Cumhuriyettir.”

YENİ ANAYASA İÇİN AKP'YE RET

Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Özel, mevcut Anayasa’yı “Bu Anayasa 12 Eylül, 15 Temmuz ve 19 Mart darbecilerinin Anayasası” sözleriyle eleştirdi.

İktidarın mevcut Anayasa’ya uymadığını savunan Özel, yeni anayasanın ancak seçimlerin ardından hazırlanabileceğini söyledi:

“Bu yasada Kenan Evren'in, Fettullah Gülen'in ve Recep Tayyip Erdoğan’ın izi var. Bu Anayasadan kurtulmak lazım. Ama bu Anayasaya dahi uymayanlarla yeni Anayasa tartışılmaz. Düşünün ki bir Çerçeve Yasa geliyor ve okumadan imzalama yarışına giriliyor. İlkesel olarak bir örgüt silah bırakacaksa biz buna hayır diyemeyiz. Ama grubumuzu serbest bıraktık tutumlarında.

Çerçeve Yasa’ya görmeden imza atan ve göstermeden imzalattıran bir anlayışla Anayasa yapamayız. Ama önümüzdeki seçimlerden sonra demokratik ve sivil bir Anayasa yapacağız.”

BELEDİYE MECLİSLERİ İÇİN İBB UYARISI

Özel, bazı belediye meclislerinde dengelerin AKP lehine değişmesine de tepki gösterdi. CHP’deki mutlak butlan yönetiminin meclis üyelerinin bazı bölgelerde iktidar partisiyle birlikte hareket ettiğini savunan Özel, İBB için de benzer bir risk bulunduğunu söyledi:

“Etimesgut ve Menderes’te yaşananlar bir suçüstü halidir. Bu tablo İBB’ye de sıçramaz diyemeyiz. Olmaz dediğimiz her şey olduran bu anlayış için ‘İBB’nin AKP’ye geçmesini göze alamazlar’ diyemeyiz. Yapabilirler, onların hiçbir şeylerine kefil olamayız”

EKONOMİ PROGRAMINDA DÖRT ADALET BAŞLIĞI

Türkiye’nin en yakıcı sorununun ekonomi olduğunu belirten Özel, YENİ Parti’nin hükûmet programı ve seçim bildirgesi üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Programın sosyal adalet, gelir adaleti, vergi adaleti ve mahkemeler önünde adalet olmak üzere dört temel sütuna dayanacağını belirten Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Seçim bildirgesi gibi tutum metinleri için bir şey söylemek şu anda çok mümkün değil. Henüz çalışma aşamasındayız. Güçlü bir adalet vurgusu olacağını söyleyebilirim. Sosyal adalet, gelir adaleti, vergi adaleti ve mahkemeler önündeki adalet. Dört ana sütun üzerine oturacak, güçlü bir adalet taahhüdü olacak.”