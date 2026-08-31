Özel, tören bitişi Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakmadı! TBMM'de soğuk rüzgarlar...

Eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Tören sırasında el sıkışan iki isim, törenin sonunda ise birbirlerine bakmadan ve tokalaşmadan ayrıldı.

Eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Tören sırasında karşılaşan Kılıçdaroğlu ve Özel el sıkıştı. İki isim arasındaki kısa tokalaşma kameralara yansıdı.

TÖREN SONUNDA TOKALAŞMADILAR

Törenin sona ermesinin ardından ise dikkat çeken anlar yaşandı. Görüntülerde Özel'in Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu yöne bakmadan alandan ayrıldığı görüldü. Özel ve Kılıçdaroğlu, törenin bitiminde yeniden tokalaşmadı.

Selvi'nin cenazesi, TBMM'deki törenin ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı Camisi'ne götürüldü. Selvi, öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

CEVDET SELVİ KİMDİR?

Cevdet Selvi, sendikal mücadeleye Petrol-İş bünyesinde başladı. Selvi, 1972'de sendikanın Kütahya Şube Başkanlığına seçildi. Aynı yıl Petrol-İş Genel Teşkilatlanma Sekreterliği görevini üstlendi ve bu görevi 1978'e kadar sürdürdü.

1978'de Petrol-İş Genel Başkanı seçilen Selvi, 1987'de milletvekili olmasının ardından sendikadaki görevinden ayrılarak siyasete girdi.

Selvi, 1995 seçimlerinde DSP'den İstanbul milletvekili seçildi. 1997'de DSP'den ayrılarak CHP'ye döndü. Deniz Baykal'ın istifasının ardından 22 Nisan 1999'da CHP Genel Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Görevini 23 Mayıs 1999'da genel başkan seçilen Altan Öymen'e devretti.

Deniz Baykal'ın 11 Mayıs 2010'daki istifasının ardından bir kez daha CHP Genel Başkan Vekili olan Selvi, görevi 22 Mayıs 2010'da kurultayda genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na devretti. Selvi, TBMM'nin 18, 20, 22 ve 23. dönemlerinde milletvekilliği yaptı.