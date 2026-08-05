Olaylı seçim sonrası Sinem Dedetaş'tan tebrik mesajı: En güzel cevap fazla konuşmadan verilir

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisinde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçimini 4. turun sonunda Sibel Tan Çetinkaya kazandı.

Çetinkaya'nın zaferiyle birlikte Üsküdar Belediyesi CHP'de kaldı.

24 oyla Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilen Sibel Tan Çetinkaya'ya tutuklu belediye başkanı Sinem Dedetaş'tan tebrik mesajı geldi.

"BAZEN EN GÜZEL CEVAPLAR, ÇOK FAZLA KONUŞMADAN VERİLİR"

Tekirdağ Çorlu'daki kamuoyunda 'kuyu tipi' olarak da bilinen Karatepe Cezaevinde tutuklu bulunan Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazen en güzel cevaplar, çok fazla konuşmadan verilir. Teşekkürler Üsküdar, tebrikler Sibel Başkanım!"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın açıklaması (5 Ağustos 2026)

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ilk üç turunda adayların yeterli çoğunluğu elde edememesi üzerine seçim dördüncü tura kaldı.

Seçimlerin dördüncü turunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 24 oyla, 18 oyda kalan AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'e karşı zafer elde etti.

Sibel Tan Çetinkaya - Sinem Dedetaş

AKP'lilerin sık sık itirazda bulunduğu seçim sonrası AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kaybettikleri seçimi yargıya taşıyacaklarını açıkladı.