Manisa Büyükşehir Meclisi CHP Grup Başkanvekili gözaltında

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Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ceylan’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözaltı kararının gerekçesine ilişkin resmî makamlardan henüz açıklama yapılmadı. Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay da kendilerine konuya ilişkin resmî bilgi ulaşmadığını belirtti.

BİRÇOK İLE DE GÖZALTI DALGASI İDDİASI

Ceylan’ın gözaltına alınmasının belediyeyle bağlantılı olmadığı öne sürüldü. Aynı soruşturma kapsamında farklı illerde bazı kişilerin de gözaltına alındığı iddia edildi. (ANKA)

NELER OLMUŞTU?

Manisa’da belediye yöneticileri ve çalışanlarına yönelik son aylarda başka gözaltı işlemleri de yapılmıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, 12 Mayıs 2026’da Uşak Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaçan daha sonra tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 Haziran’da Manisa’da bir operasyon daha düzenlenmişti. Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Gözaçan’ın şoförü Anıl Demir gözaltına alınmıştı. Yüzer ve Demir, 11 Haziran’da tutuklanmıştı.