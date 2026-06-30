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Butlanın görevden aldığı CHP'li Özalper'den rest: ''Bizi buraya getiren irade delegelerimizdir''

Butlan yönetimi tarafından görevden alınan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper karara sert çıktı. Özalper, ‘’Bizi buradan gönderecek tek irade, bizi buraya getiren iradedir, delegelerimizdir’’ dedi.

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Butlanın görevden aldığı CHP'li Özalper'den rest: ''Bizi buraya getiren irade delegelerimizdir''
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Butlan yönetimi tarafından görevden alınan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yaptığı yazılı açıklamayla alınan karara tepki gösterdi.

Özalper, il başkanlığı görevine atamayla değil, CHP örgütünün, delegelerin ve parti üyelerinin iradesiyle seçildiklerini belirterek, "Bugün atanmış AKP işbirlikçileri tarafından alınan kararın örgütümüzün ve yurttaşlarımızın vicdanında hiçbir karşılığı yoktur" dedi.

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''ATANMIŞ AKP İŞBİRLİKÇİLERİ TARAFINDAN ALINAN KARARIN ÖRGÜTÜMÜZÜN VE YURTTAŞLARIMIZIN VİCDANINDA HİÇBİR KARŞILIĞI YOKTUR''

Özalper, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Biz bu göreve atanarak değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, örgütümüzün, delegelerimizin ve yol arkadaşlarımızın iradesiyle geldik.

Bugün atanmış AKP işbirlikçileri tarafından alınan kararın örgütümüzün ve yurttaşlarımızın vicdanında hiçbir karşılığı yoktur.

Bizim için makamlar gelip geçicidir. Asıl olan halkımıza karşı sorumluluğumuz ve örgütümüzün iradesidir.

Bu parti masa başı hesaplarla, antidemokratik müdahalelerle değil; üyelerinin, delegelerinin ve örgütlerinin kararıyla yol yürür.

Bizler Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş İl Başkanları olarak halkımıza ve mücadelemize karşı verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam edeceğiz.

Bizi buradan gönderecek tek irade, bizi buraya getiren iradedir, delegelerimizdir. Bunun ötesinde hiçbir güç, Cumhuriyet Halk Partisi’nin örgüt iradesinin üzerinde değildir.

Sözümüz de duruşumuz da nettir:

Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş kadroları olarak tarihin doğru tarafında durmaya, halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye ve demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz!

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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