Kılıçdaroğlu bir kez daha AKP ile aynı söylemde buluştu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dış politika konusunda dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, bir kez daha AKP'lilerin CHP yönetimine yönelik "delege satın alma" suçlamasını sahiplenen Kılıçdaroğlu, "Altaylar'dan Tuna'ya" vurgusu yaptı.

"Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır." diyen Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şunlara yer verildi:

"Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir. Türkiye’nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi hâline getirenlerin, bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır. Biz, bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye’nin itibarı yere düşmesin diye “Önce Türkiye” diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz. Bizi suni gündemlerle, salon siyasetiyle tartmaya kalkanlar, önce kendi sırtlarındaki tarihsel veballerin hesabını vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu devletin kurucu iradesidir. Bizim Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Avrupa’ya ve Altaylar’dan Tuna’ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez. O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz!"