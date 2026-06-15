Kılıçdaroğlu 'Alın teri kutsaldır' demişti: Butlan yönetimi 20 kişiyi işten çıkardı
CHP'deki mutlak butlan yönetimi 20 çalışanın daha işine son verdi. İşten çıkarmaları Burhanettin Bulut duyururken, Kılıçdaroğlu'nun önceki gün "Alın teri kutsaldır" diyerek işçilere verdiği destek hatırlatıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne mahkeme kararıyla getirilen mutlak butlan yönetimi geldiği günden bu yana işten çıkarmalara devam ediyor.
Yönetimi almadan önce işçilere çıkarma tehdidi ile başlayan süreç ilk olarak 24 kişinin atılması ile sonuçlanmıştı. Sonrasında kod-48 kullanılarak tazminatsız işten çıkarmalar devam etti.
Son olarak bugün CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un duyurduğu bilgiye göre 20 kişi daha işten çıkarıldı.
Bulut, sosyal medya platformu X üzerinden işten çıkarmaları hem duyurdu hem de isyan etti:
"Sarayın yargı eliyle yapılan atamalarla koltuklara oturtulan butlancılar, Genel Merkez’de bir kez daha emekçi kıyımına imza attı.
Sekreterinden temizlik görevlisine, çay ocağı çalışanından fotokopi sorumlusuna kadar 20 emekçi daha, gözü dönmüş bu anlayışın intikam hırsına kurban edildi.
Kurultay söz konusu olduğunda “tedbir” arkasına sığınanlar, yıllardır baba ocağında alın teri döken emekçilere gelince adeta şahin kesiliyor.
Bu partinin gerçek sahipleri; makamlar değil, emekleriyle bu çınarı ayakta tutanlardır. Emekçilere yönelik bu tasfiye anlayışını vicdanlara havale ediyoruz."
KILIÇDAROĞLU DAHA İKİ GÜN ÖNCE
Genel Merkez çalışanlarını Kod-48 kullanarak çıkarıp yıllarca hak ettikleri tazminatları da verilmezken Kemal Kılıçdaroğlu, maaşları için kendilerini maden ocağına kapatan işlerle dayanışma mesajı yayımlamıştı.
Alın teri kutsaldır; haksızlığa karşı direnmek ise milletimize olan borcumuzdur.
Özşen Madencilik’te ekmeği ve onuru için direnen maden işçilerimize yönelik silahlı saldırı girişimi, sadece o işçilere değil, bu ülkenin tüm emekçilerine yapılmış kirli bir provokasyondur
Bu çirkin saldırıyı lanetliyorum.
Ayrıca, evlatlarımızın geleceği için özveriyle emek veren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine yönelik gözaltı işlemi de kabul edilemez.
Emeğe sadakatimizi, haksızlığa karşı sarsılmaz kararlılığımızla her meydanda, her kürsüde haykırmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz de madencilerimiz de yalnız değildir.
İktidarımızda, alın terinin hakkı gasp edilemeyecek; herkes emeğinin karşılığını tam olarak alacaktır.