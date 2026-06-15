Kılıçdaroğlu 'alınteri kutsaldır' dedi: Butlanın çıkardığı emekçi 'Kod 48' ile yanıt verdi

CHP'de mutlak butlan kararıyla gelen yönetim tarafından "Kod 48" ile işten çıkarılan kameraman Serkan Balahan, atanmış Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Özşen Madencilik işçileri hakkında yaptığı "alın teri" vurgulu açıklamaya tepki gösterdi. Kendi işten çıkarılma sürecini hatırlattı.

KILIÇDAROĞLU MADEN İŞÇİLERİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

CHP’de mutlak butlan kararıyla göreve gelen atanmış genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada, “Özşen Madencilik’te ekmeği ve onuru için direnen maden işçilerimize yönelik silahlı saldırı girişimi, bu ülkenin tüm emekçilerine yapılmış kirli bir provokasyondur. İktidarımızda alın terinin hakkı gasp edilemeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

'SÖYLEM DEĞİL UYGULAMA KONUŞUR'

Bu açıklamanın ardından, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından işten çıkarılan kameraman Serkan Balahan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yanıt verdi. Balahan, şu ifadeleri kullandı:

“İşçinin hakkı ve adalet vurgusu uygulamada karşılık bulmadıkça söylemden ibarettir. 6 yıl 2 ay çalıştım; bunun 3,5 yılını Kemal Bey'le çalışarak geçirdim. Yıllık iznimi neredeyse hiç kullanmadım, sadece cenaze nedeniyle 5 gün kullandım. Sendikal hakkım olmasına rağmen mesai ücretlerim ödenmedi, il ve il dışı tüm programlarda fiilen görev aldım. Buna rağmen savunmam alınmadan 'devamsızlık' gerekçesiyle Kod 48 ile işten çıkarıldım. Söylem değil, uygulama konuşur. Ben devamsızlık yaptıysam, o devamsızlığı aileme ve evime yaptım. Bu emeğin karşılığında bana düşen ise, tüm yasal haklarımdan mahrum bırakılarak Kod 48 ile işten çıkarılmak oldu.”

ÖZEL’İN BASIN EKİBİNİN NEREDEYSE TAMAMI İŞTEN ÇIKARILDI

Bu gelişmeler, CHP’de mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak göreve başlamasının ardından başlayan işten çıkarmaların devam ettiği bir süreçte yaşandı. Daha önce 24 kişinin işten çıkarıldığı CHP Genel Merkezi’nde, işten çıkarılanlara yenileri eklendi. Aralarında Genel Sekreterlik Koordinatörü Gülümhan Gülten’in yanı sıra Özgür Özel’in programlarını takip eden foto muhabiri Alperen Kaya, kameraman Serkan Balahan ve basın ekibinden diğer isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarılanlar durumu SMS ile öğrendi.