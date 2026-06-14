CHP'ye polis baskınını ekibi istemişti! Kılıçdaroğlu "Bilmiyorum" demeyi tercih etti

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, sürece dair parti içi eleştiriler masaya yatırıldı. Toplantının en hararetli başlığını, 24 Mayıs tarihinde CHP Genel Merkezi’ne çevik kuvvet ve TOMA'lar eşliğinde girilmesi oluşturdu.

Söz konusu müdahale doğrudan Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Ankara Valiliği'ne yaptığı "Genel Merkezin boşaltılması" yönündeki icra ve tahliye başvurusu üzerine gerçekleşmişti. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Kendi hukuk ekibinin resmi talebiyle polisin binaya girmesine ve müdahalenin kamuoyunda büyük tepki çekmesine rağmen Kılıçdaroğlu’nun, MYK'daki eleştirilere karşı “Olayları bilmiyorum” yanıtını vermesi dikkati çekti.

"İNTİKAMCI DUYGUYLA HAREKET EDENLER ZARAR VERİYOR"

MYK'da gündeme gelen bir diğer konu ise mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’ne yerleşen bazı isimlerin tavırları oldu. Söz konusu isimlerin, medyaya ve Özgür Özel destekçilerine yönelik tutumları toplantıda eleştiri konusu yapıldı. Parti içindeki bu yaklaşıma itiraz eden bazı CHP’liler, “Bu şekilde meşruiyet sağlayamayız. Amacımız uzlaşma olmalı, yunus dili kullanmalıyız” ifadelerini kullandı. Ayrıca CHP MYK üyesi bazı isimlerin parti içindeki atmosferi, “İntikamcı duyguyla hareket eden arkadaşlar, sürece büyük zarar veriyor” sözleriyle değerlendirdiği aktarıldı.

DİSİPLİN SEVKLERİ VE MECLİS GRUBU'NDA SON DURUM

İhraç kararlarının uygulanmaya devam ettiği ve yönetim tarafından “Kurultay takvimi için komisyon kurulması” kararının alındığı toplantıda, beklenen bazı kritik başlıklar ise gündeme alınmadı. CHP Genel Merkezi kaynakları, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun disipline sevk işlemlerinin bu toplantının gündeminde olmadığını bildirdi. Aynı zamanda, 16 Haziran’da düzenlenecek olan Meclis Grup Toplantısı’nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşup konuşmayacağı sorusunun da gündemler arasında yer almadığı savunuldu. CHP’nin seçilmiş grup başkan vekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’dan boşalan koltuklar için gerçekleştirilecek seçim ya da atama konusunun da MYK’nin gündemine gelmediği belirtildi.

SEÇİME GİREMEME RİSKİ

MYK toplantısında parti yönetiminin hukuki süreci ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile olan temasları da değerlendirildi. CHP’de kurultayın süresi içinde yapılamaması nedeniyle partinin seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalabileceği ihtimali üzerine, MYK'nin YSK ile görüşmelerini sürdürdüğü ve kurumsal sürece yönelik YSK'dan "resmi yazı beklediği" bildirildi. Parti içindeki bazı kurmaylar ise mahkemenin verdiği tedbir kararının “Mücbir sebep” sayılacağını belirterek, CHP'nin seçime girememe gibi bir riski bulunmadığını savundu.