Kaymakam ve koruması kentin ortasında birbirine girdi! Yumruklaştılar iddiası

Sinop’un Erfelek ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni öncesinde Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız ile jandarma personeli koruma görevlisi N.A. arasında çıkan tartışma adliyeye taşındı. Taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken hakaret, tehdit ve kasten yaralamaya teşebbüs iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Yumruklaşma iddiası da var.

Sinop’un Erfelek ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni öncesinde Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız ile koruma görevlisi N.A. arasında tartışma yaşandı.

Olay, saat 10.15 sıralarında Erfelek Kaymakamlığı binası önünde meydana geldi. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli olan koruma görevlisi ile kaymakam arasındaki tartışma hakkında soruşturma başlattı.

TARTIŞMA NEDENİ BUYMUŞ

Son.tv’nin haberine göre Kaymakam Yıldız, törene gitmek üzere hazırlandıktan sonra koruma görevlisini beklemeye başladı. Koruma görevlisinin gecikmesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktığı iddia edildi.

Tartışmanın daha sonra makam aracında devam ettiği öne sürüldü. Tarafların tören alanına yakın bir noktada araçtan indikten sonra da tartışmayı sürdürdüğü ve el kol hareketleriyle birbirlerine tepki gösterdiği iddia edildi. Olayın yumruklaşmaya kadar ilerlediği de öne sürüldü.

Kaymakam ile koruma görevlisinin törenin ardından birbirlerinden şikâyetçi olduğu belirtildi. Şikâyetlerin ardından tarafların ifadelerinin alınmasına başlandı ve olay adli sürece taşındı.

Ancak tartışmanın çıkış nedeni ve araçta yaşandığı ileri sürülen olaylar, resmî makamlar tarafından doğrulanmadı.

BAŞSAVCILIK 'KASTEN YARALAMA' İDDİASINI DİLE GETİRDİ

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında, İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' iddiaları tüm yönleriyle araştırılmakta olup, olay nedeniyle herhangi bir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmamıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."