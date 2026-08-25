Kaymakam ve savcı eşi kazada yaralandı! Göreve başlayalı 1 gün olmuştu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka ve eşi Cumhuriyet Savcısı Hidayet Nur Çınarka’nın da aralarında olduğu 4 kişi kazada yaralandı. Kaymakam Çınarka’nın dün görevine başladığı bildirildi.

Zincirleme kaza, saat 09.30 civarında Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Yeniköy Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir cip, traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı. Savrulan römork da Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka’nın makam aracına geldi. Devrilen traktördeki buğdaylar yola döküldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Kaymakam Muhammet Çınarka ile eşi Cumhuriyet Savcısı Hidayet Nur Çınarka ve araçta bulunan Kadir Çelik ile Halil İbrahim Taş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 GÜN ÖNCE GÖREVE BAŞLADI

Muhammet Çınarka’nın Tuzlukçu Kaymakamlığı’ndan Sultandağı Kaymakamlığı’na atandığı ve İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli, 118364 sayılı oluru doğrultusunda dün ilçede göreve başladığı öğrenildi. (DHA)