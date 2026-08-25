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Halk TV Türkiye Kaymakam ve savcı eşi kazada yaralandı! Göreve başlayalı 1 gün olmuştu

Kaymakam ve savcı eşi kazada yaralandı! Göreve başlayalı 1 gün olmuştu

Zincirleme kazada Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka ile Cumhuriyet Savcısı eşi Hidayet Nur Çınarka yaralandı. Çınarka’nın kazadan bir gün önce görevine başladığı öğrenildi.

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka ve eşi Cumhuriyet SavcıHidayet Nur Çınarka’nın da aralarında olduğu 4 kişi kazada yaralandı. Kaymakam Çınarka’nın dün görevine başladığı bildirildi.

Zincirleme kaza, saat 09.30 civarında Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Yeniköy Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir cip, traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı. Savrulan römork da Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka’nın makam aracına geldi. Devrilen traktördeki buğdaylar yola döküldü.

Kaymakam ve savcı eşi kazada yaralandı! Göreve başlayalı 1 gün olmuştu - Resim : 1

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Kaymakam Muhammet Çınarka ile eşi Cumhuriyet Savcısı Hidayet Nur Çınarka ve araçta bulunan Kadir Çelik ile Halil İbrahim Taş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaymakam ve savcı eşi kazada yaralandı! Göreve başlayalı 1 gün olmuştu - Resim : 3

1 GÜN ÖNCE GÖREVE BAŞLADI

Muhammet Çınarka’nın Tuzlukçu Kaymakamlığı’ndan Sultandağı Kaymakamlığı’na atandığı ve İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli, 118364 sayılı oluru doğrultusunda dün ilçede göreve başladığı öğrenildi. (DHA)

Kaymakam ve savcı eşi kazada yaralandı! Göreve başlayalı 1 gün olmuştu - Resim : 4

Kaymakam ve savcı eşi kazada yaralandı! Göreve başlayalı 1 gün olmuştu - Resim : 5

Kaymakam ve savcı eşi kazada yaralandı! Göreve başlayalı 1 gün olmuştu - Resim : 6

Kaymakam ve savcı eşi kazada yaralandı! Göreve başlayalı 1 gün olmuştu - Resim : 7

Kaymakam ve savcı eşi kazada yaralandı! Göreve başlayalı 1 gün olmuştu - Resim : 8

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Zincirleme kaza Kaymakam Savcı
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