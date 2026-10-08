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Halk TV Siyaset İşi dalgaya vurdular! AKP'li vekilden Meclis'te İzmir Marşı performansı

İşi dalgaya vurdular! AKP'li vekilden Meclis'te İzmir Marşı performansı

Cemil Tugay’ın AKP’ye geçişi sonrası tartışmalar sürerken, AKP’li Yücel Arzen Hacıoğulları’nın TBMM’de İzmir Marşı’nı söylemesi muhalefetin tepkisini çekti.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasının ardından başlayan tartışmalar Meclis’e de taşındı. AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İzmir Marşı söyledi.

DALGA GEÇTİ

Genel Kurul’da söz alan Arzen, şarkıların geçmişi ve hatıraları canlandırdığını belirterek, “Sayın Başkan'ım terennüm şart. Şarkılar hatırlatır, ayağa kaldırır, bir hatıra düşürür aklınıza” dedi.

Arzen, konuşmasının devamında ise “Şimdi ben herkese değil, kendime, kendi içime mırıldanacağım, kendi milletime... Ezan gibi söylemeyeceğim, kahmet gibi içime... Haydi safları sıklaştırın ve içinizden geçirin sözleri” ifadelerini kullandı.

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MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Arzen’in İzmir Marşı’nı mırıldanmasının ardından muhalefet sıralarından tepki yükseldi. Muhalefet milletvekilleri, “Milli iradenin temsil edildiği yüce Meclis'ten halk iradesini gasp eden iktidara sesleniyorum” sözleriyle karşılık verdi.

Vekiller, iktidarın İzmir’e yönelik politikalarını da eleştirdi. AKP’nin, Cemil Tugay’ın partiye katılımını duyurduğu paylaşımda da İzmir Marşı’nı kullanması dikkat çekmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
AKP İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemil Tugay Milletvekili
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