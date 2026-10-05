İmamoğlu’nun kitabı yasaklanmıştı, New York Times okudu: Siyasi manifesto

The New York Times’ın İstanbul büro şefi Ben Hubbard, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararıyla yasaklanan "Millet Şahidimdir" adlı kitabını inceleyerek değerlendirmelerini kaleme aldı.

NEW YORK TIMES KİTABI SİYASİ MANİFESTO OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Hubbard, 1,5 yıldır cezaevinde tutulan ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Recep Tayyip Erdoğan’a rakip olacağını açıklayan İmamoğlu’nun eserini "Hukuki savunma unsurları da barındıran bir siyasi manifesto" olarak nitelendirdi. Metinde Türkiye’de siyasi muhalefete yönelik baskı sürecinin yaklaşık ikinci yılında bu yasağın gerçekleştiği ifade edildi.

Kitap hiçbir zaman raflara çıkmadı. Bu nedenle eseri çok az kişi okuyabildi. Hubbard, “New York Times, Türkiye’nin en tanınmış siyasetçilerinden birinin eserinin neden yasaklandığını ve bunun ülkedeki demokrasinin durumu hakkında ne söylediğini anlamak amacıyla kitabın bir nüshasını edindi” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN YÖNETİM VİZYONUNU DA YAZDI

Ben Hubbard’ın değerlendirmesine göre İmamoğlu, tutuklanmasının ardından kitlesel gösteriler düzenleyen destekçilerini övüyor, ancak doğrudan bir eylem çağrısı yapmıyor; bunun yerine insanları oy vermeye, demokrasiye ve Anayasa’ya sahip çıkmaya çağırıyor.

Hubbard, İmamoğlu’nun kitabında ülkeyi yönetmek için sunduğu vizyonu ise “Demokratik kurallara saygı, üst düzey görevlerde daha fazla kadın ve daha bağımsız bir yargı” sözleriyle özetledi.

"ONLARI, İKTİDARDA KALMAK İÇİN YETKİLERİNİ KÖTÜYE KULLANMAKLA VE TÜRKİYE’DE DEMOKRASİYİ TEHLİKEYE ATMAKLA SUÇLUYOR."

The New York Times’ın İmamoğlu’nun kitabına ilişkin değerlendirmesinde eserin uzun bir seçim konuşmasını andırdığı belirtildi. Ben Hubbard, kitabın içeriğiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erdoğan’a ve hükümetine yönelik eleştirileri son derece sert. Onları, iktidarda kalmak için yetkilerini kötüye kullanmakla ve Türkiye’de demokrasiyi tehlikeye atmakla suçluyor. Şöyle yazıyor: 'Mesele, milletin önüne koyduğunuz sandığın gerçek mi, sahte mi olduğudur. Seçimlerin gerçek mi, göstermelik mi; çok partili sistemin gerçek mi, göstermelik mi olduğudur.'"

NE OLMUŞTU?

Kitapta Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun destekçilerine yönelik övgüleri, demokrasi ve seçimlere ilişkin mesajları ile hükümete yönelik sert eleştirileri yer alıyor.

Savunmasını doğrudan Türk seçmenine anlatabilmek umuduyla bir yayıneviyle anlaşan İmamoğlu, kitabın 22.000 adet basılmasını ve 30 Ağustos’ta satışa sunulmasını planlıyordu. Baskı süreci ağustos ayının sonlarında devam ederken matbaaya gelinerek baskı durduruldu. ve basılmış tüm nüshalara el konuldu.

MAHKEME YASAKLAMA KARARINI BASKIDAN HEMEN ÖNCE ALMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, 27 Ağustos 2026 tarihli kararıyla kitabın basılmış ve basılmakta olan nüshalarına el konulmasına, dağıtımının ve satışa sunulmasının engellenmesine karar verdi.

Mahkeme belgelerine göre savcılar, kitabın bazı bölümlerinde "Cumhurbaşkanı, yargı, hükümet ve kamu görevlilerine yönelik aşağılayıcı ve küçük düşürücü" ifadeler yer aldığını ileri sürdü. Mahkeme ise "kamu düzenini sağlamak ve herhangi bir suç işlenmesini önlemek" amacıyla kitabı yasakladığını, içeriğin toplumdaki gerilimi artırabileceğini açıkladı.