YENİ Parti sözcüsü İmamoğlu'nun kitabının nasıl toplatıldığını anlattı: Karar arkadan gelir demişler

YENİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 500 gündür tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının kitaplaştırılması sürecinde yaşandığını belirttiği gelişmeleri anlattı. Emre, kitabın bandrol işlemleri sırasında uzun süre bekletildiğini, matbaada baskı devam ederken polislerin gelerek kitabın toplatılacağını söylediğini aktardı.

YENİ PARTİ SÖZCÜSÜ İMAMOĞLU'NUN KİTABININ NASIL TOPLATILDIĞINI ANLATTI

Emre, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu'nun savunmasının kitap haline getirilmesine ilişkin süreci anlattı.

Buna göre savunmanın kitaplaştırılması için çalışma başlatıldı ve metin yayınevine gönderildi.

Bandrol işleminin normal şartlarda kısa sürede tamamlanması gerektiğini belirten Emre, kitabın bandrol için saatlerce bekletildiğini, daha sonra bandrol verildiğini söyledi.

'KARAR ARKADAN GELİR' DEMİŞLER

Emre'nin aktardığına göre kitap 25 Ağustos akşamı matbaaya gönderildi. Baskı sırasında polislerin matbaaya geldiğini ve kitap hakkında toplatma kararı bulunduğunu söylediklerini belirten Emre, polislere mahkeme kararını sorduklarında ise "Mahkeme kararı sonradan gelir" yanıtını aldıklarını ifade etti.

Emre, kitabın mahkeme kararı gösterilmeden toplandığını, kararın ise iki gün sonra mahkemeden alındığını söyledi.

Kitabın toplatılmasını eleştiren Emre, yaşananların hukuk devleti açısından kabul edilemeyeceğini savundu. İmamoğlu'nun savunmasının kamu düzenini bozacağı gerekçesiyle toplatıldığı yönündeki değerlendirmelere de tepki gösteren Emre, bu tür uygulamaların "kamu düzeni" gerekçesiyle savunulduğunu söyledi.

Emre, İmamoğlu'nun savunmasının kamuoyuna ulaşacağını belirterek, "Siz madem iddialarınıza bu kadar güveniyorsunuz, madem bu kadar dosyada deliller var, bırakın insanlar izlesin ve kim haklı kim haksız milletin şahitliğinde karar verilsin" ifadelerini kullandı.