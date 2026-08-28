Son Dakika | İmamoğlu'ndan basılmamış kitabının yasaklanmasına tepki

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasında yapılmasına izin verilmeyen savunması kitap haline getirildi ancak kitap daha basılmadan hakkında toplatılma kararı verildi.

Basılmamış kitabına getirilen yasağa İmamoğlu'ndan tepki geldi.

"DURMAYACAĞIM VE TESLİM OLMAYACAĞIM"

Mart 2025'ten bu yana kendisine yapılanları tek tek hatırlatan İmamoğlu; "Şimdi ise bana yaptırmadıkları savunmamın yer aldığı 'Millet Şahidimdir' kitabımı daha yayımlanmadan yasaklattılar." ifadelerini kullandığı açıklamasında, kitabına getirilen yasağa şöyle tepki gösterdi:

"Emniyet güçleri eliyle matbaalar basıldı ve kitaplar toplandı. Yılmayacağım! Susmayacağım! Durmayacağım ve teslim olmayacağım! Milletle beraber bu kitabı milyonlarca kişi okuyacak. Savunmamı herkes görecek. Yasakçılar dahil!"

"MİLLETLE BERABER BU KİTABI MİLYONLAR OKUYACAK"

Basılmadan yasaklanan ve ön sözünü YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kaleme aldığı "Millet Şahidimdir" kitabının görseline yer verdiği sosyal medya paylaşımında, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi yarışından korktu diplomamı iptal ettirdi. Tutuklanıp hücreye atılmamı istedi. Sesimi, yüzümü, fotoğrafımı yasaklattı. Sosyal medya hesabımı defalarca kapattırdı. Yetmedi, mahkemede savunma hakkımı dahi engelletti. Sanıklara soru sormama bile tahammül gösteremedi. Şimdi ise bana yaptırmadıkları savunmamın yer aldığı “Millet Şahidimdir” kitabımı daha yayınlanmadan yasaklattı. Emniyet güçleri eliyle matbaalar basıldı ve kitaplar toplandı. Yılmayacağım! Susmayacağım! Durmayacak ve teslim olmayacağım! Milletle beraber bu kitabı milyonlar okuyacak. Savunmamı herkes görecek. Yasakçılar dahil!"