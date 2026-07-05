Haliç'te Trump protestosu: Çocuklarınızı saklayın Trump geliyor

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da protesto edildi.

"ÇOCUKLARINIZI SAKLAYIN, TRUMP GELİYOR"

Haliç Köprüsü'ne, Trump'ın adının Epstein belgelerinde geçmesi hatırlatılarak "Çocuklarınızı saklayın, Trump geliyor" pankartı asıldı.

Söz konusu ifadeler pankartta hem İngilizce hem de Türkçe olarak yer aldı.

DÜNYAYI SARSAN PEDOFİLİ EPSTEİN BELGELERİNDE ADI GEÇMİŞTİ

ABD, pedofili milyarderi Jeffrey Epstein skandallarıyla sarsılırken ABD Adalet Bakanlığı, aralarında Başkan Donald Trump'a yönelik iddiaların da bulunduğu yaklaşık 48 bin Epstein dosyasının kamuya açık sistemden kaldırıldığını kabul etmişti.

TRUMP'IN TÜRKİYE PROGRAMI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusunda NATO zirvesine katılacağını belirten Trump, 7 Temmuz'da Ankara'da olacak.

İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret etmesi beklenen ABD Başkanı, ardından Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelecek.