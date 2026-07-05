ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde FSM Köprüsü Amerikan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

ABD, dün 250'nci kuruluş yılına denk gelen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Ülke genelinde törenler düzenlendi, geçitler gerçekleştirildi ve havai fişek gösterileri yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump da 250'nci yıl kutlamalarını Güney Dakota'daki Rushmore Dağı'nda yaptığı konuşmayla başlattı.

FSM KÖPRÜSÜ ABD BAYRAĞININ RENKLERİYLE IŞIKLANDIRILDI

Türkiye'de de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. X platformunda Haber Report'un paylaştığı videoya göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ABD bayrağının kırmızı, beyaz ve mavi renkleriyle ışıklandırıldı.

TRUMP 'CANAVAR'I İLE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Gözler, bir yandan da 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne çevrildi. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump da katılacak. Yaklaşık bin kişilik bir heyetle Ankara'ya gelecek olan Trump'ın önce Anıtkabir'i, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edeceği ifade ediliyor.

Trump ile birlikte ABD Gizli Servisi ajanları ile ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli de Türkiye'ye gelecek. Trump'ın, kendisi için özel olarak tasarlanan "The Beast" (Canavar) adlı dünyanın en güvenli zırhlı Cadillac limuzinini ve helikopterini de Türkiye'ye getireceği belirtiliyor.