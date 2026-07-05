Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde FSM Köprüsü Amerikan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde FSM Köprüsü Amerikan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

ABD'nin 250'nci kuruluş yılına denk gelen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ABD bayrağının renkleriyle ışıklandırıldığı görüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

ABD, dün 250'nci kuruluş yılına denk gelen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Ülke genelinde törenler düzenlendi, geçitler gerçekleştirildi ve havai fişek gösterileri yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump da 250'nci yıl kutlamalarını Güney Dakota'daki Rushmore Dağı'nda yaptığı konuşmayla başlattı.

FSM KÖPRÜSÜ ABD BAYRAĞININ RENKLERİYLE IŞIKLANDIRILDI

Türkiye'de de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. X platformunda Haber Report'un paylaştığı videoya göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ABD bayrağının kırmızı, beyaz ve mavi renkleriyle ışıklandırıldı.

ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde FSM Köprüsü Amerikan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı - Resim : 1

TRUMP 'CANAVAR'I İLE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Gözler, bir yandan da 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne çevrildi. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump da katılacak. Yaklaşık bin kişilik bir heyetle Ankara'ya gelecek olan Trump'ın önce Anıtkabir'i, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edeceği ifade ediliyor.

Önce Anıtkabir'e sonra Saray'a gidecek: Trump'ın Ankara programı belli olduÖnce Anıtkabir'e sonra Saray'a gidecek: Trump'ın Ankara programı belli oldu

Trump ile birlikte ABD Gizli Servisi ajanları ile ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli de Türkiye'ye gelecek. Trump'ın, kendisi için özel olarak tasarlanan "The Beast" (Canavar) adlı dünyanın en güvenli zırhlı Cadillac limuzinini ve helikopterini de Türkiye'ye getireceği belirtiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Boğazı ABD NATO Trump
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro