Trump, NATO dönüşü Netanyahu ile masaya oturuyor! "Patronun kim olduğunu biliyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'da bir araya gelebileceğini açıkladı. Görüşmenin, Trump'ın Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nden dönüşünün hemen ardından gerçekleşebileceği belirtildi.

ABD merkezli Axios'a telefonla değerlendirmelerde bulunan Trump, Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'da kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Görüşme talebinin doğrudan İsrail Başbakanı tarafından iletildiğini belirten Trump, iki lider arasındaki ilişkiye dair iddialı ifadeler kullandı.

Netanyahu ile uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor." sözleriyle dikkat çekti.

"İRAN ANLAŞMAK İSTİYOR"

Trump, planlamaların tamamlanması halinde görüşmenin, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin ardından en kısa sürede yapılabileceğini ifade etti. Böylece Beyaz Saray'ın gündeminde, zirve sonrasında Ortadoğu başlığının öne çıkması bekleniyor.

Öte yandan Trump, İran ile sürdürülen temaslara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin yeniden müzakere masasına oturmak istediğini öne süren Trump, İranlı yetkililerin anlaşma sağlamak konusunda istekli olduğunu savundu.

HAMANEY'İN CENAZESİ NEDENİYLE TEMASLARA ARA VERİLDİ

Ancak görüşmelerin geçici olarak durdurulduğunu belirten Trump, bu kararın İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni nedeniyle alındığını söyledi. Trump, iki tarafın da temaslara yaklaşık bir hafta ara verme konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

İRAN'I YİNE TEHDİT ETTİ

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde ise İran yönetimine yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz." diyerek askeri güç kullanma ihtimaline ilişkin çarpıcı bir mesaj verdi.

Trump'ın hem Netanyahu ile planlanan kritik görüşmeye hem de İran konusunda kullandığı sert söylemlere ilişkin açıklamalarının, NATO Zirvesi öncesinde Washington'un Ortadoğu politikalarına dair yeni tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor.