Erdoğan bakanlarla basket oynadı! Varank sayı atamayınca çekime geç dediler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol oynadı. Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı. Varank, "Bütün maç sadece iki sayı atınca"Sen git video çek" dedi de, biz de çekmeye başladım. Neyse." dedi.

MİT BAŞKANI DA MAÇTAYDI

Basketbol maçında, Erdoğan'ın birçok kez sayı attığı ve asist yaptığı anlar paylaşıldı. Maçta, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Vekili Ömer Onan’ın yer aldı.

Yeşil yelekli takımın kaptanı olan Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Ömer Onan'a maç sırasında motive edici konuşmalar yaptı. Erdoğan, "Haydi Ömer, yap sayını" diyerek motive etti. dedi.