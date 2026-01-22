Erdoğan ile Shaquille O'Neal basketbol oynadı: Alpay Özalan top topladı

Erdoğan ile Shaquille O'Neal basketbol oynadı: Alpay Özalan top topladı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile NBA yıldızı Shaquille O’Neal buluşmasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın paylaştığı videoda Erdoğan’la Shaquille O’Neal serbest atış kullandı. Kaçan topları ise Meclis’teki kavgalarıyla tanınan AKP Milletvekili Alpay Özalan topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı. İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelen ikili basketbol toplarını imzaladıktan sonra birlikte fotoğraf çektirdi.

KALABALIK EKİP KENARDA İZLEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AKP milletvekilleri Mustafa Varank, Cüneyt Yüksel, Alpay Özalan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünal Karaman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanvekili Harun Erdenay ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da etkinlikte yer aldı ve Erdoğan ile Shaquille O'Neal’ı kenardan izledi.

ALPAY ÖZALAN TOP TOPLADI

Erdoğan ile Shaquille O'Neal’in serbest atış çizgisine geçerek kozlarını paylaştığı videoyu ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yayınladı. NBA efsanesiyle yarışan Erdoğan’ın kaçan atışlarını ise AKP’li Milletvekili Alpay Özalan topladı.
Eski milli futbolcu Alpay Özalan her atış sonrası kaçan topları toplayarak Erdoğan’la Shaquille O'Neal’e verdi. Özalan, TBMM’de çıkardığı kavgalarla büyük tepki toplamış ve sık sık sosyal medyada eleştirilmişti.

bak.jpg
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın paylaşımı

Erdoğan, üç atışın tamamında da basketi bulurken, NBA efsanesi tek başarılı atış yaptı. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki buluşmada atılan basketler sonrasında Erdoğan ile Shaq tercümanlar aracılığıyla kısa bir süre sohbet etti.

whatsapp-image-2026-01-22-at-20-02-21.jpeg
Erdoğan ile Shaq tercümanlar aracılığıyla sohbet etti

BASKETBOL TURNUVASI

Erdoğan’ın zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basket maçı yaptığı anlar da sosyal medyadan paylaşılmıştı. Özalan, Varank ve Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basketbol oynadığı anlara dair görüntüler daha önce de basına servis edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

