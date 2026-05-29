Ekrem İmamoğlu Özgür Özel için paylaştı! "Kirli koltuk kapma - paylaşma ittifakına karşı yanınızdayım"

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Lideri Özgür Özel’in yarın Ankara’da düzenleyeceği bayramlaşma programına katılım çağrısı yaptı. İmamoğlu, "Kirli koltuk kapma - paylaşma ittifakına karşı yanınızdayım" dedi.

Kurban Bayramı’nı memleketi Manisa’da ailesi ve partililerle birlikte geçiren CHP Lideri Özgür Özel, bayramın dördüncü günü Ankara’ya dönecek. Özel, yarın saat 14.00'te Ankara'da, partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaşacak.

İMAMOĞLU, ÖZGÜR ÖZEL İÇİN PAYLAŞTI

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Lideri Özgür Özel'in yarın (30 Mayıs) CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak bayramlaşma programına çağrıda bulundu.

"KİRLİ KOLTUK KAPMA - PAYLAŞMA” İTTİFAKINA KARŞI YANINIZDAYIM"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Bayramlaşıyoruz… Yanınızdayım… Bedenen olmasam da, bütün ruhumla, inancımla ve kararlılığımla yanınızdayım. 'Kirli koltuk kapma - paylaşma' ittifakına karşı yanınızdayım. Orada olmak, milletimizin yanında olmaktır. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet için yüksek enerjiyle, azimle mücadeleye devam edelim. Bu mücadele partiler üstüdür. Milletçe geleceğimiz içindir.”

