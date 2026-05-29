CHP Lideri Özel meydanda Kılıçdaroğlu genel merkezde olacak! Yarın Ankara'dan tarihi görüntüler gelecek

CHP Lideri Özgür Özel bayramlaşma programı kapsamında yarın saat 14.00'te halkla buluşmak için sokağı seçip Güvenpark'a inerken; Kılıçdaroğlu aynı saatte Genel Merkez'de olacak.

Bayramı memleketi Manisa'da ailesi ve partililerle geçiren CHP Lideri Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın dördüncü günü olan yarın (30 Mayıs) Ankara'ya geliyor. Özel, bayramlaşma adresi olarak kapalı kapılar yerine doğrudan meydanı belirledi. TBMM'den ayrılırken partililerle bayramlaşma programının Meclis'te yapılmayacağını vurgulayan Özel, “Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız” diyerek rotasını Güvenpark'a çevirdi. Yarın saat 14.00'te Ankara İl Başkanlığı önünde toplanacak olan vatandaşlara Özel'in otobüs üstünden seslenmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU: KİRLİ KOLTUK KAPMA - PAYLAŞMA İTTİFAKINA KARŞI YANINIZDAYIM

Bayramlaşma için Ekrem İmamoğlu da bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlaşıyoruz… Yanınızdayım… Bedenen olmasam da, bütün ruhumla, inancımla ve kararlılığımla yanınızdayım. “Kirli koltuk kapma - paylaşma” ittifakına karşı yanınızdayım. Orada olmak, milletimizin yanında olmaktır. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet için yüksek enerjiyle, azimle mücadeleye devam edelim. Bu mücadele partiler üstüdür. Milletçe geleceğimiz içindir."

GENEL MERKEZ'DE EŞ ZAMANLI BULUŞMA

Özgür Özel'in meydandaki halk buluşması hazırlıkları sürerken, istinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine tedbiren getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarın CHP Genel Merkezi'ne gideceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, Özel ile tam aynı gün ve saatte, yarın 14.00'te CHP Genel Merkezi önünde vatandaşlarla bir araya gelerek kendi buluşmasını düzenleyecek.

28 MAYIS'TAN 30 MAYIS'A KAYAN TAKVİM

Kurban Bayramı'nda başkenti bekleyen bu eş zamanlı programların öncesinde, Genel Merkez'deki buluşmanın takviminde bir değişiklik yaşandığı görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs'ta Genel Merkez'e gitmesi gündeme gelmişti. Ancak bu program değişti ve söz konusu ziyaret yarın kutlanacak olan 30 Mayıs'a alındı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
