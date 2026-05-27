İmamoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı! "Adaletsizliğin ve yoksulluğun gölgesinde geçiriyoruz"

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’den yayımladığı Kurban Bayramı mesajında adalet, yoksulluk ve dayanışma vurgusu yaptı.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla tutuklu bulunduğu Silivri’den yurttaşlara mesaj gönderdi. İmamoğlu, mesajını video olarak paylaştı. İmamoğlu yapay zeka aracılığı ile mesajında canlandırıldı.

Bayramı ailesinden, sevdiklerinden ve yurttaşlardan uzakta geçirdiğini belirten İmamoğlu, yaşadığı süreci ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu değerlendirdi.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN MESAJI

Bayramı dört duvar arasında geçirdiğini ifade eden İmamoğlu, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Sevgili yurttaşlarım, Silivri'den hepinize en sıcak selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramımızı kutluyorum. Bir bayramı daha ailemden, sevdiklerimden ve sizlerden uzakta geçiriyorum. Dört duvar arasında bayram buruk kutlanıyor. Bayram görüşlerinde biraz olsun hasret gidersek de bir yanımız hep eksik kalıyor. Sevdiklerinin yanından ayrılıp tek başına hücrene dönmekse en zoru. Tüm bu zorluklar karşısında desteğinizden, ilginizden, sevginizden güç alıyorum. Toplumun vicdanına ve milletimizin adalet duygusuna güvenim sonsuz. Hep birlikte bu haksız ve hukuksuz düzeni sona erdireceğimize inancım tam. Ülkemiz çok uzun süredir tarihimizin en sarsıcı ekonomik buhranlarından birini yaşıyor. Birçok ailenin bayram alışverişi yapamadığını, bırakın kurban ibadetini yerine getirmeyi, çocuklarına yeni kıyafet alamayan, torunlarına harçlık veremeyen milyonlar olduğunu biliyorum. Mübarek Kurban Bayramını eşitsizliğin, adaletsizliğin, yoksulluğun gölgesinde geçiriyoruz. Bugünleri dayanışmamızla, birlik ve beraberliğimizle geride bırakacağız. Ülkemize önce adaleti sonra bereketi getireceğiz. Demokrasiyi, eşitliği, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis ederek hep birlikte özgür, umutlu ve aydınlık günlere yürüyeceğiz. Mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm dünyaya adalet, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."