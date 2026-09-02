CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanı: Yapılmayanlar yapılsın diye bu geçiş oldu

Kahramankazan Belediyesi 2026 yılı Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçen Meclis Üyesi Hacı Mahmut Ayhan'ın iddialarını yanıtlayan Çırpanoğlu, asfalt çalışmalarından Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerine, Mansur Yavaş ve Özgür Özel'le görüşüp görüşmediğinden AKP'ye geçiş kararının gerekçesine kadar birçok konuda açıklama yaptı.

"20 YILDA ATILMAYAN ASFALTI 2,5 YILDA ATTIM"

İlçe genelindeki asfalt çalışmalarının kişilere özel yapıldığı yönündeki eleştirilere tepki gösteren Çırpanoğlu, belediyenin çalışmalarının belgeli ve şeffaf olduğunu savundu.

Çırpanoğlu, "Ben yine iddia ediyorum, Kahramankazan'da 20 yılda atılmayan asfaltı 2,5 yılda attım. Her şey belirli, her şeyin tonajı belli" dedi.

Çalışmaların siyasi parti ayrımı gözetilmeden yürütüldüğünü belirten Çırpanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar kapsamında AKP'den veya CHP'den meclis üyeliği yapan insanların binalarının önüne de asfalt gitmiştir, eski belediye başkanımızın köyü Yayalar Mahallesi'ne de gitmiştir."

Asfalt ve temizlik hizmetlerinin kişilere özel yapıldığı iddialarını da eleştiren Çırpanoğlu, "Meclis kürsüsü ne olursa olsun yalana, dolana ve iftiraya maruz kalacağı bir yer değildir" ifadelerini kullandı.

ABB'DEN NAKİT PARA İDDİASINI REDDETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kahramankazan'a nakit para aktarıldığı yönündeki iddiaları da reddeden Çırpanoğlu, Mansur Yavaş ile uzun yıllara dayanan bir çalışma ilişkisi bulunduğunu söyledi.

Çırpanoğlu, Yavaş'ın siyasi parti ayrımı yapmadan hizmet anlayışını sürdüreceğini savunarak, "Mansur Bey'in CHP belediyesine ayrı, AK Parti belediyesine ayrı hizmet diye bir tasarrufu yok" dedi.

Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kahramankazan'a geçmişte yapılan hizmetlerde kendi çalışmalarının da etkili olduğunu belirterek, "Bu sayede Kahramankazan en fazla asfaltı alan ilçe olmuştur" ifadelerini kullandı.

AKP'ye geçmeden önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özgür Özel ile görüşmediğini belirten Çırpanoğlu, bunun etik olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Çırpanoğlu, kararını şu sözlerle anlattı:

"Mansur Başkan ile AK Parti'ye geçişimden önce görüşmedim. Aynı şekilde Sayın Özgür Özel ile de geçişimden önce görüşmedim, bunun etik olmadığını düşünüyorum."

Yavaş ile arasında herhangi bir sorun yaşanmasını istemediğini belirten Çırpanoğlu, "Orada yaşanabilecek olumsuz bir konuşma veya bir tepki aramızdaki ilişkiyi zedeler, bir daha yüz yüze gelinemeyecek noktaya getirirdi" dedi.

"YAPILMAYANLAR YAPILSIN DİYE BU GEÇİŞ OLDU"

Çırpanoğlu'nun toplantıdaki açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise AKP'ye geçişinin gerekçesine ilişkin sözleri oldu.

Kentsel dönüşüm ve ilçeye yapılması gerektiğini düşündüğü yatırımların hayata geçirilmesi için siyasi değişiklik yaptığını belirten Çırpanoğlu, şöyle konuştu:

"İşte sizin bu söyledikleriniz yapılsın, kentsel dönüşüm sağlansın, Kahramankazan'a hizmet noktasında yapılmayanlar yapılsın diye bu geçiş oldu."

Kahramankazan'daki kentsel dönüşüm ve büyük ölçekli yatırımlar için merkezi yönetimin desteğine ihtiyaç olduğunu belirten Çırpanoğlu, belediyelerin tek başına imkanlarının sınırlı olduğunu söyledi.

Çırpanoğlu, "Kentsel dönüşümler ve diğer büyük hizmetler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmadan gerçekleştirilemez. ABB ile veya Kahramankazan Belediyesi olarak yapacağınız şeyler sınırlıdır fakat devletin imkanlarıyla yapacağınız şeyler sınırsızdır" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONUNA GÜVENDİĞİMİZ İÇİN"

Çırpanoğlu, AKP'ye geçiş kararının ilçeye hizmet götürme hedefi doğrultusunda alındığını savunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuna vurgu yaptı.

"2,5 yıl boyunca siyaset üstü davrandım" diyen Çırpanoğlu, seçimde kendisine oy veren ve vermeyen vatandaşları aynı çatı altında buluşturmaya çalıştığını söyledi.

Çırpanoğlu, AKP'ye geçiş gerekçesini ise şu sözlerle ifade etti:

"Bizler hizmet alabilmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna güvendiğimiz için AK Parti'ye geçiş yaptık." (ANKA)