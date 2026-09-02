AKP'ye geçen belediyenin 213 personelinden 171’inin uyuşturucu testi pozitif çıktı!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den ayrıldığı dönemde belediyedeki personellere uyuşturucu testi uygulayacağı açıklamasının ardından sonuçlar ortaya çıktı. 213 belediye personeline yaptırılan uyuşturucu testinden 171’inin testi pozitif çıktığı ancak 171 kişiden 42’sinin daha sonra yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı belirlendi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı test sonuçları pozitif çıkan veya uyuşturucu kullandığı tespit edilecek kişiler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapılmasını talep etti.

Ayrıca savcılık uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları ile kullanılan maddenin türünün belirlenmesi gerekçesi ile testi pozitif çıkan personellerin ifadelerinin ve kan,kıl, idrar testi alınması talimatını verdi.

BELEDİYE PERSONELLERİNE TEST YAPTIRMA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den ayrılığı sırasında belediyedeki tüm personele uyuşturucu testi uygulanacağını açıklamış, test yaptırmayı kabul etmeyen çalışanların görevden çıkarılacağını ve haklarında savcılığa başvurulacağını ifade etmişti.

Yapılan testlerde bazı personellerin uyuşturucu testi sonuçlarının pozitif çıktığı, testi kabul etmeyen bazı çalışanların istifa ettiği veya işten çıkarıldığı yönünde haberler medyaya yansıdı.

Bu gelişmeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Mart 2026'da Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı göndermiş söz konusu iddiaların araştırılmasını istedi.

Emniyet, savcılığın yazısına verdiği yanıtta haberlerin araştırıldığını fakat hakkında herhangi bir şüphe bulunmayan personellerden zorunlu uyuşturucu testi alınmasının mevzuata uygun olmadığını iletmişti. Aynı yazıda emniyetten açıkça hangi adli işlemin gerçekleştirilmesinin istendiğinin belirtilmediğine vurgu yapılmıştı.

Emniyetin bu yanıtının ardından savcılık ikinci defa emniyete yazı gönderdi. Yazıda daha önce istenen işlemlerin yerine getirilmediği, emniyetten konunun yeniden ele alınması ve aksi halde ilgililer hakkında adli işlem başlatılabileceği ifade edilmişti.