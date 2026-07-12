CHP Osmaniye Gençlik Kolları Başkanı Eren Eren'e çirkin saldırı

CHP Osmaniye Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Eren, yaklaşık 8 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Olay sırasında muşta ile başından darbe alarak yaralanan Eren, hastanede tedavi altına alındı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇIKIŞINDA SALDIRI

Edinilen bilgilere göre olay, Eren Eren'in bir alışveriş merkezinden (AVM) ayrılıp kendi aracına binmek istediği esnada gerçekleşti. İddiaya göre, o sırada yaklaşık 8 kişiden oluşan bir grup, Eren Eren'in etrafını sararak aniden saldırmaya başladı.

MUŞTA İLE YARALANDI, SAĞLIK DURUMU İYİ

Saldırı sırasında şüphelilerin muşta kullanması sonucu Eren Eren, kafasına aldığı sert darbeyle yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın hemen ardından emniyet güçleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla operasyon yürütülüyor.

Saldırının hangi nedenden kaynaklandığı ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan adli soruşturma sürüyor. (ANKA)