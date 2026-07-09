Facebook kavgası dehşetle bitti! 17 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşanan aile faciası ülkeyi sarstı. Polis, 17 yaşındaki Brandon Baker'ın annesi Samantha Baker'ı bıçaklayarak öldürdüğünü, babası Lance Baker'ı ise ağır yaraladığını açıkladı.

Soruşturmaya göre anne ile oğlu, saldırıdan saatler önce Samantha Baker'ın Facebook paylaşımları nedeniyle tartıştı. Komşu Shawn Scurry, tartışmada gencin annesine bazı paylaşımları sorduğunu, Samantha Baker'ın ise bunların oğluyla ilgili olmadığını söylediğini aktardı. İddiaya göre tartışmanın ardından anne oğlundan çimleri biçmesini istedi ve olay o an için sona erdi.

BIÇAKLA EBEVEYNLERİNE SALDIRDI

Ancak akşam saatlerinde aile içinde bu kez disiplin meselesi nedeniyle yeni bir tartışma çıktı. Polis, Brandon Baker'ın mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına defalarca saldırdığını, çiftin canlarını kurtarmak için evden kaçmaya çalıştığını belirtti.

Komşunun güvenlik kamerasına yansıyan seslerde annenin çığlığı, babanın ise "Neden bunu yapıyorsun? Ölmek istemiyorum, lütfen dur" diyerek yardım istediği anlar duyuldu. Yaralı baba kanlar içinde komşuların kapılarını çalarak yardım ararken, saldırganın peşinden koştuğu öne sürüldü.

YETİŞKİN OLARAK YARGILANACAK

Olay yerine gelen ekipler Samantha Baker'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Lance Baker hastaneye kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu açıklandı. Cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki şüphelinin yetişkin olarak yargılanacağı ve 1 milyon dolar kefaletle cezaevinde tutulduğu bildirildi.