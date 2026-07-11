CHP Lideri Özel gözaltına alınan Güner'in o sözlerini anlattı: 'Sen yürürsen bizi durduramazlar'

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Adana'da yaptığı açıklamada operasyona tepki gösterdi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in operasyon sırasında adresinde bulunmadığı, daha sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Adana'daki esnaf ziyareti sonrasında yine miting alanına dönen bulvarda bir bankın üzerine çıkıp konuştu.

Özel, "Bu sabah Çankaya Belediye Başkanımız, en gencimiz Hüseyin Can'a saldırdılar. Sabahın erken saatlerinde beni arayarak ilk uçakla döneceğini, kendisini utandıracak hiçbir şey yapmadığını söyledi. Ben de 'Nasıl Zeydan Karalar alındığında Adana'ya koştuysam Ankara'ya da koşarım' dedim. O ise bana 'Sen Adana'ya git, sen yürürsen bizi durduramazlar' dedi" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Bir yanda sizin mahkemeleriniz, hakimleriniz ve savcılarınız; bir yanda Adana'nın iradesi var. Asla halkın coşkun akan seli önünde duramayacaksınız. Gün öfkeyi kötü söze dönüştürme günü değil, enerjiye ve iktidar yürüyüşüne dönüştürme günüdür.

Bize bu operasyonları 1 kilo pamuğa 40 lira olması gereken 30 lira verdiklerini biliyorlar. Yapılan operasyonlar milletin iktidar yürüyüşünedir. Duysunlar ki, iktidara yürümekten vazgeçmeyeceğiz. And olsun ki ben de vazgeçmeyeceğim. Size söz veriyorum, ne yaparlarsa yapsınlar. Tarihler verip korkutmaya çalışıyorlar. Bu sabah kalktık haberi aldık. Çankaya Belediye Başkanımıza en gencimize Hüseyin Can'ımıza saldırdılar. Sabahın 5 buçuğunda dedi ki 'İlk uçakla dönüyorum. Sizi utandıracak bir şey yapmadım.' Ona 'Hüseyin nasıl Zeydan Karalar alındığında Adana'ya koştuysam Ankara'ya koşarım' dedim o da bana 'Sen Tekir'e, Adana'ya git, sen yürürsen bizi durduramazlar' dedi.

"HÜSEYİN CAN'IN BABASI 1 YAŞINDAYKEN ÖLDÜ"

Hüseyin Can'ın babası o 1 yaşındayken öldü. Gardiyan annesinin maaşıyla büyüdü. Ankara Hukuk'a okul birincisi kontenjanı ile girdi. Çalıştı ve gayret etti. Hakimlik Savcılık Sınavı'na girdi. 20 bin kişiden ilk 100'e girdi, elendi. Yine girdi, mülakatta elediler. Nasip oldu Çankaya Belediye Başkanı oldu.

"KİMSE KORKMASIN, NE ACELE EDİP YANLIŞ YAPACAĞIZ NE DE..."

"Defalarca gençler seslendi, ‘Kolları sıva’ diye. Dedim ki gençlere, ‘Kolları sıvamam. Benim işim kolları sıvayanları dışarı çıkartmak.’ Selam olsun Ekrem Başkana. Bugün yürüyüşte iki ablam düştü, onları kaldırırken gömlek lekelendi. Dediler, ‘Kolları kıvır.’ Dedim ki ‘Kolları kıvırırsam haber olur, ‘Özgür Özel kolları sıvadı’ diye.’ Buradan söylüyorum ama Ekrem Başkan’ın Cumhurbaşkanı Adaylığıyla, bunun yanında Mansur Başkanla, Zeydan Başkanla, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Başkanla, hepinizle birlikte omuz omuza kolları sıvamaya, yolları aşındırmaya, iktidara varmaya kararlıyız.

Bu kararlılık, bu inanç, iktidarın korkulu rüyasıdır. Bizlerin, mağdurların, mazlumların da iktidar rüyasıdır. Onlar korkmaya, saldırmaya devam etsinler. Biz mücadeleye, biz yürüyüşe ve biz iktidar yürüyüşüne devam ediyoruz. Adana’dan sesleniyorum. Kimse korkmasın asla. Ne acele davranıp yanlış yapacağız ne geç kalıp umutları, umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz. Çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız. Benimle birlikte bu yolu yürümeye var mısın? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar."