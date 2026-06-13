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CHP butlan yönetiminden 'kurultay yapılamaz' açıklaması

CHP MYK toplantısında kurultay sürecine ilişkin komisyon kurulması kararlaştırıldı. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, mahkeme kararı kesinleşmeden olağanüstü kurultay yapılamayacağını ancak il ve ilçe kongreleri yapmayı planladıklarını söyledi.

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CHP butlan yönetiminden 'kurultay yapılamaz' açıklaması

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün toplandı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, bazı isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildiğini açıkladı.

KURULTAY SÜRECİ İÇİN KOMİSYON KURULDU

Toplantıda kurultay sürecine ilişkin de değerlendirmeler yapıldı. MYK üyelerinden oluşacak bir komisyonun bir takvim belirleyeceği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, mahkeme kararı kesinleşmeden olağan ya da olağanüstü kurultay yapılamayacağı görüşünün toplantıda dile getirildiğini aktardı.

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"İL VE İLÇE KONGRELERİ YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Kurmaylar, toplantıda alınan kararlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mahkeme kararı kesinleşmeden olağan veya olağanüstü kurultayımızı yapamayız ancak kararın kesinleşmesini beklerken il ve ilçe kongreleri yapmayı planlıyoruz. Engel kalkarsa olağanüstü kurultaya gidilir ya da olağan kurultay takvimi devam eder."

(ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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