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Butlan ekibinden 'arınma' iddiasına rahmet okutacak seçimler! Biri İBB diğeri Beşiktaş dosyasında

Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM listesine eklediği isimlerden olan Turan Aydoğan'ın halihazırda İBB dosyasında sanık olduğu ortaya çıktı. Öte yandan partide görev alan isimler arasında bulunan Ali Haydar Fırat'ın da Beşiktaş dosyasında adı geçmişti.

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Butlan ekibinden 'arınma' iddiasına rahmet okutacak seçimler! Biri İBB diğeri Beşiktaş dosyasında

Göreve geldikten sonra CHP'li isimlere yönelik suçlamaları kabul edercesine 'arınacağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM üyesi olarak seçtiği Turan Aydoğan'ın İBB dosyasında sanık olarak yer alması bir kez daha gündeme geldi.

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RÜŞVET SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

19 Mart 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydoğan, Turan Aydoğan, 29 Nisan 2025'te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen “rüşvet” suçlamalarını reddetti.

İfadesinin ardından Aydoğan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ATADIĞI FIRAT DA BEŞİKTAŞ DOSYASINDAN ÇIKMIŞTI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide iletişim koordinatörü olarak görevlendirdiği Ali Haydar Fırat'ın da adı Beşiktaş Belediyesi dosyasında yer alıyor.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 'itirafçı' sıfatıyla ifade verenlerin beyanlarında Fırat'ın adı geçmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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