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Butlan ihracını istemişti: "Kayyuma savunma vermem" diyen Tanju Özcan istifa etti

CHP'de butlan yönetiminin ihracını istediği tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, talebe tepki göstererek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Butlan ihracını istemişti: "Kayyuma savunma vermem" diyen Tanju Özcan istifa etti
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Tutuklu CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mutlak butlan yönetiminin kendisini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesine tepki gösterdi.

Özcan, "Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem" diyerek CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"KAYYUMA SAVUNMA VERMEM" DİYEREK İSTİFA ETTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklaması şu şekilde:

"İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum."
Butlan ekibinden 2 belediye başkanına ihraç talebiButlan ekibinden 2 belediye başkanına ihraç talebi

Butlan ihracını istemişti: "Kayyuma savunma vermem" diyen Tanju Özcan istifa etti - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bolu CHP Mutlak butlan
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