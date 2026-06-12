Butlan ihracını istemişti: "Kayyuma savunma vermem" diyen Tanju Özcan istifa etti

Tutuklu CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mutlak butlan yönetiminin kendisini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesine tepki gösterdi.

Özcan, "Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem" diyerek CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklaması şu şekilde:

"İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum."