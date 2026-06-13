Butlan ekibi bir kez daha Halk TV’yi hedef gösterdi! Skandal ifadeler

Tartışmalı mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getirdiği Berhan Şimşek, AKP medyasına konuk olup bağımsız gazetecileri hedef aldı.

Butlancı Şimşek, Halk TV'nin verdiği 'zararın' 12 Eylül askeri darbesinin Türkiye'ye verdiği zarardan bile daha fazla olduğunu iddia etti.

Şimşek, bağımsız medya kuruluşlarını hamaset ve husumetle suçladı. Halk TV ve Sözcü TV'yi hedef alan Şimşek şunları söyledi:

CHP Grup Toplantısı tartışmasının yaşandığı gün Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki konuşmasında doğrudan Halk TV'yi ve Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nu "Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim, onun da önüne geçeceğim." diyerek hedef göstermişti.

Cafer Mahiroğlu da Kılıçdaroğlu'na şu yanıtı vermişti:

"Sevgili Türk halkı, sevgili Halk TV izleyicileri; Yaklaşık 7 yıl önce satın aldığımız Halk TV'de muhalif tavrımıza ve sert eleştiriler de içeren yayınlarımıza rağmen AKP iktidarı ya da devlet kurumlarının hiçbirinden ne uyarı aldık ne de tehdit mesajı. Çok cezalar kestiler, ekranı kararttılar ama tamamı faaliyet alanımız içinde denetleyici kurumla yaşandı. Cezaların çoğu da mahkemeden geri döndü. Bugün ise baskı, tehdit ve şantaj konusunda bambaşka bir düzeydeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan Halk TV’yi ve beni hedef alıyor, hedef gösteriyor. Bir yerlere mesaj gönderiyor. Rahat hareket edebilmesi için Halk TV’yi susturmanın yeterli olacağını sanıyor; CHP seçmenini hiç ama hiç tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor. Baskı, tehdit ve şantaj konusunda gemi azıya öyle almışlar ki, kürsüden açıkça hedef göstermeden öncesi de var. CHP'li bir vekil söyleşi yapıyor, "Halk TV'yi bize verin, biz 3 ayda algıyı tersine çevirelim" diyor bu kadar seçmenini tanıyorlar. Bir başkası "Bizi destekleyin; maddi, manevi ne gerekiyorsa yaparız" diye telkinde bulunuyor. Bunlarla sonuç alamayınca şimdi açıktan 'Halk TV'yi susturun' çağrısı yapıyorlar. Bu kanal Halk TV izleyicilerinin ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının teminatı altındadır. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemin birliği, beraberliğine olan inancımla yayıncılık yaptım. Adaletten, hukuktan, demokrasiden, insandan yana durdum. Bugün de aynı yerdeyim. O yüzden Halk TV, bağımsız ve demokrasiye bağlı yayıncılık ilkesinden hiçbir koşulda vazgeçmeyecektir."