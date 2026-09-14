Bülent Arınç konuştu AKP'de ortalık karıştı! Arka arkaya aradılar ama tek tepki Saray'dan geldi

Bülent Arınç’ın Ahmet Davutoğlu’na destek verdiği düğün konuşmasının perde arkası yavaş yavaş aralanıyor. Arınç’ın AKP’de tartışma yaratan 13 dakikalık konuşmayı, düğün sahibi Davutoğlu’ndan izin alarak yaptığı öğrenildi. Konuşmanın ardından AKP’li isimlerden Arınç’a telefon yağdı. Ancak arayanların hiçbirinin eleştiride bulunmadığı ya da tepki gösterdiği belirtilirken, Saray’dan Arınç’a çok sert bir tepki gelmişti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı düğünde yaptığı ve yaklaşık 13 dakika süren konuşmanın perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

NOW TV’den İlker Karagöz’ün haberine göre Arınç, konuşmadan önce Davutoğlu’ndan izin aldı. Konuşmasında “Biz Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız” mesajı veren Arınç, kendisini eleştirenlere de yakın çevresi aracılığıyla yanıt verdi.

ARINÇ: BİZE EKRANLAR AÇILMIYOR

Arınç’ın yakın çevresine, “Bize ekranlar açılmıyor ki. Siyasetçiler de orada. Nerede konuşacaktım? Ben Ahmet Davutoğlu’ndan bu konuşma için izin aldım” dediği aktarıldı.

Arınç’ın konuşmasını değerlendirirken “Ben akla ve vicdana konuştum, hamdolsun” ifadesini kullandığı da belirtildi.

DAVUTOĞLU: BENİ ONORE ETTİNİZ

Düğünün ardından Davutoğlu’nun, yurt dışından gelen konukların da bulunduğu dar kapsamlı bir yemekte Arınç’ın yanına giderek, “Teşekkür ederim, beni onore ettiniz” dediği kaydedildi.

AKP'LİLERDEN ARINÇ'A TELEFON YAĞMURU

Habere göre Arınç, konuşmasının ardından çok sayıda telefon aldı. Arayanlar arasında AKP'li isimlerin de bulunduğu, ancak hiçbirinin Arınç’a yönelik eleştiri ya da tepki dile getirmediği öne sürüldü.

Arınç’ın geçmişte Melih Gökçek için kullandığı “Ankara’yı parsel parsel sattı” sözlerinden geri adım atmadığı da belirtildi. Arınç’ın ayrıca AKP'nin kuruluş dönemindeki çizgisinden uzaklaştığını düşündüğü ifade edildi.

Düğüne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mustafa Elitaş ve Abdullah Güler’in de katılabileceği konuşulmuştu. Ancak söz konusu isimler törene gelmedi.

SARAY İSE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Arınç’ın konuşmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Saral, şu ifadeleri kullandı:

“Bülent Arınç bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz. Düğünde binlerce insanı bir arada görünce eline sazı alıp genç çiftin en mutlu gününü siyasi hesaplaşmalarına malzeme etmiş. Bir nikâh törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla. Üstelik bir Cumhuriyet savcısını hadsizce küçümseyen ifadeler kullanması, içinde bulunduğu acınası hâli de açıkça ortaya koymaktadır.”

Saral, açıklamasının devamında, “Sayın Arınç; nikâh kürsüsü siyaset meydanı değildir. Devlet adamlığı, her bulduğu kürsüde konuşmak değil; nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir” dedi.