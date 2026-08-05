BirGün butlancılara figüran parası kadar tazminat davası açtı: 950 lira

BirGün Gazetesi, Türkiye’nin gündemine oturan figüran haberiyle ilgili açıklamaları nedeniyle butlan yönetiminde yer alan Gürsel Tekin ve Müslim Sarı’ya tazminat davası açtı.

Gazete, figüranlara ödenen yevmiye tutarı olan 950 lira tazminat talep etti.

BirGün, Tekin ve Sarı’nın söz konusu haberle ilgili asılsız ifadeler kullandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun katıldığı CHP üye törenine bir ajans aracılığıyla figüran getirildiğinin, ajans sahipleri tarafından da doğrulandığı ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNDULAR

Öte yandan Tekin ve Sarı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Tekin ve Sarı hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturma başlatılması ve dava açılması talep edildi.

Tekin, BirGün için “Kirli medya” demiş, kendilerine “FETÖvari bir tuzak” kurulduğunu öne sürmüş ve basın açıklamasında Gazeteci Ebru Çelik’e yönelik hakaretler içeren bir ses kaydını dinletmişti.

Sarı ise “Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz” demiş, yaptığı doğru haber nedeniyle BirGün’ü “tetikçilikle” suçlamış ve BirGün’ün “gazetecilik maskesi taktığı” yönünde ifadeler kullanmıştı. (BirGün)