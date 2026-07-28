Yalanladıklarını figüran tek tek doğruladı! "Para almadım" deyip video çekmesini de istemişler

Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP üye törenine" ücret karşılığında figüran götürüldüğünü ortaya çıkaran BirGün’ün haberi, “butlan yönetimi” ve cast ajansının yalanlamalarına rağmen etkinliğe katılan ekip başı Sezer Çakmak’ın açıklamalarıyla doğrulandı. Çakmak, kendilerine “dizi çekimi” denilerek organizasyona götürüldüklerini, kişi başı 950 TL ödeme yapıldığını ve haberin ardından cast ajansı tarafından aranarak ücret almadıklarını söyleyen gerçeğe aykırı bir video çekmelerinin istendiğini açıkladı.

Çakmak, "‘Ben bugünkü etkinliğe kendi isteğimle, sadece Kılıçdaroğlu’nu sevdiğim için katıldım ve bunun karşılığı olarak herhangi bir ücret almadım’ diyeceğim bir video çekmemi istedi." dedi.

Mahkemenin “Mutlak Butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Sarıyer’de düzenlediği üye katılım törenine ücret karşılığında figüran götürüldüğü iddialarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, BirGün Muhabiri Ebru Çelik’in figüran olarak katıldığı etkinlikle ilgili haberine tepki göstermiş ve hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı. Etkinliğe figüran olarak götürülen ekip başı Sezer Çakmak ise ilk kez ANF’den Zeynep Kuray'a konuşarak hem Tekin’in hem de cast ajansının açıklamalarını yalanladı.

"DİZİ ÇEKİMİ SANIYORDUK"

Çakmak, “Dizi çekimi diye götürüldüğümüz Kılıçdaroğlu’nun etkinliğinde resmen siyasi malzeme olarak kullanıldık” dedi.

Dizi ve film çekimlerinde figüran ve ekip başı olarak çalışan Çakmak, Elyo Cast Ajansı tarafından dizi çekimine gidecekleri söylenerek etkinliğe götürüldüklerini anlattı. Aynı yöntemle yaklaşık 300 kişinin organizasyona taşındığını belirten Çakmak, şunları söyledi:

“Cast ajansının yetkilisi beni arayarak dizi çekimine gideceğimizi söyledi. Sabah saat 09.00 gibi Trump AVM önünden bizi aldılar. Yaklaşık 300 kişi vardı. Ancak otobüslerle yola çıktığımızda kendimizi Sarıyer’deki CHP’nin organizasyonunda bulduk. Tabii şok oldum; çünkü benim herhangi bir partiye kaydım yok. Ben sadece ekmek parası için dizilerde figüran, yardımcı oyuncu olarak yer alıyorum. Ama dediğim gibi dizi çekimi diye Kılıçdaroğlu’na desteğe götürüldük. Orada etkinliği düzenleyen CHP ilçe başkanları vardı”

ALKIŞ VE SLOGAN PROVASI YAPTIRILDI

Çakmak, Kılıçdaroğlu’nun etkinliğine götürüldüğünü anlayınca görüntü çekmeye ve diğer figüranlarla röportaj yapmaya başladığını söyledi. Kültür merkezi önünde gruba alkış ve slogan provası yaptırıldığını belirten Çakmak, yaşananlara şöyle tepki gösterdi:

“Slogan olarak ‘Türkiye’nin umudu Kılıçdaroğlu’ ve benzer sloganlardı. Ben slogan atmadım. Çünkü ne Kılıçdaroğlu’nun tarafındayım ne de başka bir taraftayım. Saraçhane mitinglerine katılmıştım. Sonuçta o dönem yaşanan haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı gençler mücadele veriyordu. Bu yüzden de tutuklandım ve üç hafta cezaevinde kaldım. Ama bu son karşılaştığım manzara çok kötüydü. Çünkü resmen kullanıldık. İznimiz olmadan, haberimiz olmadan bizi siyasi malzeme olarak kullandılar. Bir de o etkinlikte bir bardak çay ve bir su dışında hiçbir şey verilmedi.

"KAHVALTI YAPMADAN GİDEN İNSANLAR VARDI"

Kahvaltı yapmadan giden insanlar vardı. Açlıktan başı dönen, yorgunluktan yere düşenler oldu. ‘Hak, hukuk, adalet’ diyorlar ama insanların duygularıyla oynuyorlar. Bu kabul edilemez. Açık açık nereye gittiğimizi söyleselerdi belki gelmek istemeyenler olacaktı. O nedenle baştan bizi böyle bir etkinliğine götüreceklerini söylemeleri gerekirdi. Sonuçta insanlar üç kuruş para kazanmak için mücadele ediyor ama Kılıçdaroğlu ve taraftarları insanları kendi çıkarları ve menfaatleri için kullanıyor. İnsanları böyle kullanmaya devam etmesinler”

"950 TL ÖDEME YAPILDI"

Etkinliğin ardından figüranların isimlerinin tek tek okunduğunu ve kişi başına 950 TL’nin elden ödendiğini anlatan Çakmak, katılımcıların ad, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının da alındığını söyledi.

"CHP ÜYESİ YAPILIRSAK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNURUM"

Bu bilgilerin neden toplandığına ilişkin açıklama yapılmadığını belirten Çakmak, “TC kimlik numaralarını neden aldıklarına dair bize herhangi bir açıklama yapılmadı. Eğer yarın öbür gün haberimiz olmadan CHP’ye üye yapılırsak suç duyurusunda bulunurum. Çünkü böyle bir şey istemiyorum” dedi.

"KENDİ İSTEĞİMLE GİTTİM DİYE VİDEO ÇEKMEM İSTENDİ"

BirGün’ün etkinliğe ücret karşılığında figüran götürüldüğünü haberleştirmesinin ardından cast ajansı yetkilisinin kendisini aradığını söyleyen Çakmak, ücret almadığını belirten bir video çekmesinin istendiğini öne sürdü.

Çakmak, görüşmeyi şöyle anlattı:

“Nasıl bir video çekmemi istediğini sorduğumda, ‘Ben bugünkü etkinliğe kendi isteğimle, sadece Kılıçdaroğlu’nu sevdiğim için katıldım ve bunun karşılığı olarak herhangi bir ücret almadım’ diyeceğim bir video çekmemi istedi. Ben çekmedim çünkü para aldım, bunu açık açık söylüyorum. Bize haksızlık yapıldı. Bir de bir cast ajansının görevi bu değil. Benim bildiğim iki cast ajansı var beraber iş yapan. Cast ajanslarının ister Kılıçdaroğlu’nun ister başka birinin etkinliği olsun, gençleri oraya sürüklememeleri gerekiyordu. İnsanları siyasi malzeme yapmamaları lazımdı. Çünkü figüran olarak oraya götürülen insanlar arasında siyaset bilmeyenler de vardı. Bir de benden izin alınmadan fotoğraflarım basında paylaşıldı. Bu da kabul edilemez. Onlarla zaten bir daha çalışmayacağım”

Gürsel Tekin’in açıklamalarına rağmen yaşananları anlatmayı sürdüreceğini belirten Çakmak, “Biz her zaman doğrunun yanındayız ve doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. Kim ki doğruları yazıyor ve söylüyorsa, kim ki işçi ve emekçileri savunuyorsa orada olacağız. İstiyorlarsa benim hakkımda da suç duyurusunda bulunabilirler. Sonuçta yaşananlar bu şekilde” diye konuştu.