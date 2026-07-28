Saraya yakın gazeteci de butlanı eleştirdi: Olmaz Kemal bey

İlk günden bu yana butlan eleştirileriyle öne çıkan Cem Küçük, son 'figüran tiyatrosu' sonrasında tepkisini gizlemeyen Abdulkadir Selvi'den sonra, iktidar medyasından bir gazeteci daha butlan yönetimine tepki gösterdi.

Saraya yakın gazeteci Mehmet Çek, sosyal medya hesabından "Olmaz kemal Bey'' başlığıyla bir metin yayınladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekibindeki isimlere itiraz eden Mehmet Çek, "Sizi bu alemde adı artık ‘yalancı çoban’ a çıkmış, kaç kez firmasını iddiaya yatırıp ‘şirketimizi kapatırız’ diyerek kayıplara karışmış Avrasya / Kemal Özkirazlar ya da hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıktığını -bu kısmı nasıl becerdiği hala anlaşılamamıştır- iddia eden Berhan Şimşekler temsil ettiği sürece olmaz" dedi.

Mehmet Çek şöyle devam etti:

"Görüyor musunuz hot zotculuğu?

Sağa sola parmak sallayışlarını?

Bir Siyasal İletişimci olarak söylüyorum; hiç değilse şu geçiş süreçlerinde bu arkadaşları biraz kenarda tutsanız? Bu arkadaşlar da şu aralar konuşmayarak, görünmeyerek CHP`nin yürüyüşüne bir katkı sunabilirler...

"NEFRET OBJESİNE DÖNMÜŞ TİPLER"

Ben bu kadar garip adamı bir arada görmedim? Başka birilerinin kendilerinden zor kurtulup kapının önüne koyduğu, siyaset mahallesinde gerçek anlamda birer nefret objesine dönmüş bu kadar tip ne çabuk doluşmuş genel merkezinize?

Haklı bir siyasi davaya da yahut hani salsanız zaten kendi başına yürüyüp gidecek kadar karizmatik bir siyasi aktöre de rakiplerinden daha çok sözünü ettiğim bu türler zarar verir. Demedi demeyin."

"PARAYLA FİGÜRAN TOPLADINIZ"

Butlan yönetimi döneminde yaşanan skandallara bir tepkiyi de Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi vermişti.

CNNTürk'te dün akşam, programa figüran taşıyan ajanslardan birinin "BirGün provokasyon yaptı" diyen sahibine tepki gösteren Abdulkadir Selvi, "Ortada bir provokasyon varsa sizin bu yaptığınız olur, gazeteci yalnızca görevini yapmış ve haber üretmiş. Parayla insan toplayarak salona figüran getirmek Kemal Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de büyük zarar vermiştir" dedi.