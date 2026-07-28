Son Dakika | Butlan CHP'sindeki figüran tiyatrosu için gazeteciler ifadeye çağrıldı

Butlan CHP’sindeki üye katılım töreninde “cast ajansı aracılığıyla figüran getirildiği” iddialarını gündeme taşıyan BirGün muhabiri Ebru Çelik ile gazetenin yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifadeye çağrıldı.

CHP’nin İstanbul Sarıyer’de düzenlediği üye katılım törenine ilişkin BirGün’de yayımlanan haberde, törene katılan bazı kişilerin cast ajansları aracılığıyla getirilen figüranlar olduğu ve etkinliğin bir kısmına katılanların bunun bir siyasi organizasyon olduğunu bilmediği ortaya çıkmıştı. Ajans sahibi de bu iddiaları doğrulamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in suç duyurusu üzerine olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, soruşturmanın etkinlikte cast ajansı aracılığıyla üye olmayan kişilerin getirildiği iddiaları ve bu iddialara ilişkin yapılan yayınlar üzerine başlatıldığını açıkladı. Gürsel Tekin ise söz konusu haberleri reddederek iddiaların araştırılması gerektiğini savundu.

Soruşturma kapsamında haberi hazırlayan BirGün muhabiri Ebru Çelik ile Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ifadeye çağrıldı.