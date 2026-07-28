İktidar medyasında beklenmedik sözler canlı yayından çıktı! Figüran haberine sahip çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’un Sarıyer ilçesinde düzenlediği rozet takma törenine ücret karşılığında katılımcı götürülmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Figüranların temin edildiği ajans sahibi, yapılan habere provokasyon deyince iktidar medyasının tanınan isimlerinden Abdulkadir Selvi, "Bir provokasyon varsa sizin bu yaptığınız olur. Gazeteci orada haberini yapmış arkadaşlar, orada hiçbir şey yoktur" dedi.

Törene katılımcı taşıyan ajans aracılığıyla etkinliğe giden BirGün Muhabiri Ebru Çelik, yaşananları haberleştirdi. Haber sonrası Çelik ile bazı BirGün yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Törene katılımcı götüren Merss Ajans’ın sahibi Ömer İne ile Samet Özkaş, iktidar medyasından CNN Türk’teki canlı yayına katıldı. İne, daha önce yaptığı açıklamada, "CHP'ye gönül veren bir birey olarak, dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Canlı yayında Özkaş, BirGün’ün haberini “provokasyon” olarak nitelendirdi. Bunun üzerine Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Özkaş’a tepki gösterdi.

Selvi, "Valla kusura bakmayın eğer Kılıçdaroğlu ve CHP'ye bir provokasyon varsa sizin bu yaptığınız olur. Gazeteci orada haberini yapmış arkadaşlar, orada hiçbir şey yoktur. Yani siz parayla insan toplarsanız bu, Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de zarar verir" dedi.

Muhabirin fotoğraf çektiğini fark etmiş

Programa katılan Melik Yiğitel de ajans yetkililerine, "Gittiniz siz de değil mi? Peki siz muhabirin fotoğraf çekmesi, not almasını fark etmediniz mi?" sorusunu yöneltti.

Ajans sahibi Ömer İne, Ebru Çelik’in fotoğraf çektiğini gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Baktım fotoğraf çekiyor. Polis noktasında da bir mevzu oldu polisle arasında. Ben dedim ki, memur arkadaşa rica ettim bizim ekipten diye orada şey yaptım. Sonra bir içerde şüphelendiğim noktalar oldu. Ne olduysa ondan sonra oldu. Hatta ben insanlar yağmurun altında... kurulansın diye, hani o sertlik bir geçsin diye bekletirken bir anda ortalıkta hiç alakası olmayan bir mekan ve KVKK'ye aykırı bir hareketle o fotoğraf yayımlanıyor, izni ve belgesi olmadan. Şu an zaten bugün avukatlarım ve aynı zamanda bulunduğumuz şirketin sahibinin avukatıyla beraber cumhuriyet başsavcılığına gidildi."

Yiğitel’in "Sizinle temas kurmadı değil mi gazeteci?" sorusuna İne, "Gazeteci bizim arkadaşı aramaya devam ediyor" yanıtını verdi.