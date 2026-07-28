Butlancıların CHP binasına girmek için tuttuğu bodyguard konuştu: Milletvekili koruması olacağız sandık

Butlan CHP'sinin "figüran" skandalının ardından bir de "bodyguard" skandalı ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'ne girmek için eğlence mekanlarında koruma olarak görev yapan kişilerle para karşılığı anlaştığı öne sürüldü. Korumalardan biri, "Milletvekili koruması olacağız sandık. Kimin tarafında olduğumuzu bile bilmiyorduk" dedi.

Butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde gerginlik çıkmıştı. Aralarında bazı CHP milletvekillerinin de bulunduğu Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir grup ve yanlarındaki kişiler genel merkeze yürümüştü. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’na seslenerek "mafya bozuntularınızı geri çekin" ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel de 24 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “CHP üyesi olmayan iri yarı, Ankara'nın çeşitli barlarında bodyguardlık yapan tiplerle partiye girmeye çalıştılar, izin vermedik” demişti.

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginlikte görev alan kişilerden biri, o güne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ankara'da bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen kişi, CHP Genel Merkezi'ne götürüldüğünde milletvekili korumalığı yapacağını düşündüğünü belirtti.

Olay günü yaşananlara ilişkin Birgün'e konuşan güvenlik görevlisi, konuya hakim olmadıklarını ifade ederek, "Bir anda üzerimize şişeler, taşlar yağmaya başlayınca biz de 'Ne oluyor?' diye sorduk" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde bir devir teslim töreni yapılacağını bilmediğini söyleyen bodyguard, "Biz orada milletvekili koruması olarak bulunuyorduk. Hiçbir tarafla ilgimiz yoktu. Arkasında durduğumuz kişilerin Özgür Özel tarafında mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu tarafında mı olduğunu bile bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

Ankara'da bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi (bodyguard) olarak çalıştığını anlatan kişi, zaman zaman ek gelir amacıyla yakın koruma işi yaptıklarını belirterek, "Bize ek gelir sağlayacak böyle işler çıkıyor arada. Genellikle bu, yakın korumalık oluyor. O işlere gidiyoruz. 23 Mayıs gecesi de ‘Korumalık işi var, 10 kişi lazım’ dediler. Konu bundan ibaret" diye konuştu.

Görev karşılığında aldığı ücretle ilgili soruyu ise yanıtsız bırakan güvenlik görevlisi, organizasyonun bir aracı üzerinden yürütüldüğünü belirterek, ödemelerin doğrudan işi veren kişi tarafından yapılmadığını, bu nedenle herkesin farklı ücret almış olabileceğini söyledi.